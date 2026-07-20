La fuga dei giovani dal Sud diventa teatro: aperta la call di Ultimi Fuochi

SPONGANO (Lecce) – Ultimi Fuochi Teatro lancia una call rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni che desiderino prendere parte alla nuova edizione partecipata di “HULLABALOO / IN FUGA”, in programma l’11 agosto a Spongano (Lecce), nell’ambito della IX edizione di Ultimi Fuochi Festival.

Lo spettacolo affronta uno dei temi più urgenti per il Mezzogiorno: lo spopolamento e la fuga dei giovani dai territori di appartenenza. Un fenomeno che riguarda da vicino migliaia di persone e che spesso resta confinato alle statistiche.

Dal 2019 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni del Sud Italia si è ridotta del 7,6%, mentre nel Nord è cresciuta del 4,8%. Dietro questi numeri ci sono scelte, desideri, opportunità, rinunce e percorsi di vita.

Con questa call, Ultimi Fuochi Teatro vuole incontrare ragazze e ragazzi per dare voce alle esperienze che i dati non possono raccontare, costruendo insieme un momento di confronto con il pubblico. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito il tema dello spopolamento, stimolare una riflessione condivisa e riconoscere nel teatro uno spazio di partecipazione e crescita per la comunità.

Non è richiesta alcuna esperienza teatrale: bastano curiosità, disponibilità a mettersi in gioco e voglia di contribuire a un percorso creativo.

I partecipanti prenderanno parte a tre incontri preparatori, in programma al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, in date da concordare con il gruppo a partire dal 4 agosto. Lo spettacolo finale si terrà l’11 agosto alle ore 19 in uno dei luoghi naturali segreti di Ultimi Fuochi Festival.

In scena, insieme ai partecipanti, ci saranno Alessandra Crocco, autrice dello spettacolo, Alessandro Miele e Luca Hako, con la partecipazione di Salvatore Rizzello, professore ordinario di Economia Politica e prorettore vicario dell’Università del Salento.

Per partecipare è necessario compilare il form entro il 28 luglio:

https://forms.gle/R4TTFmRA8dBWedq68

Chi non potrà essere presente agli incontri potrà comunque compilare il form e condividere la propria storia di partenza, ritorno o ricerca di un futuro altrove.

L’invito è rivolto a chi se n’è andato, a chi sta pensando di partire, a chi è appena tornato e a chi ancora non sa quale sarà il proprio posto. A tutti loro Ultimi Fuochi Teatro propone di trasformare la propria esperienza in un racconto collettivo.

HULLABALOO / IN FUGA è un progetto di Ultimi Fuochi Teatro realizzato con il sostegno del Comune di Spongano, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nell’ambito dell’intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027.