Schianto fatale in Sardegna, muore sul colpo giovane maresciallo dell’Aeronautica

SENORBÌ/CASARANO (Lecce) – Era appena tornato in Sardegna dopo avere trascorso le festività nel Salento, ma un terribile incidente lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi colleghi di lavoro.

La vittima è il trentanovenne Luigi Patella, di Muro Leccese, maresciallo dell’Aeronautica Militare, deceduto nella tarda serata di ieri a Senorbì a seguito dello schianto tra la sua Lancia Y ed un’Audi con a bordo cinque giovani.

Da poco più di un mese, il militare salentino aveva preso servizio a Perdasdefogu, in provincia di Nuoro, e proprio ieri era rientrato in Sardegna dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza dai parenti in provincia di Lecce, tra Casarano, dove vivono la moglie e il figlio piccolo, e Muro Leccese, dove invece vivono la sorella e la madre.

La dinamica dell’incidente, avvenuto attorno alle 23 in via Carlo Sanna, è ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, intervenuti sul posto insieme ai militari della stazione locale.

L’impatto tra i due mezzi, avvenuto a velocità sostenuta, è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma purtroppo per il militare salentino non c’è stato nulla da fare.

Feriti anche tutti e cinque i passeggeri dell’Audi, condotta da un 20enne del posto: due giovani sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale.