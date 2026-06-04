Ritrovata una busta con richiesta estorsiva e proiettile, imprenditore nel mirino del racket?

Copertino (Lecce) – Una richiesta di denaro all’interno di una busta, contenente pure un proiettile.

Una estorsione bella e buona, insomma, recapitata ad un imprenditore di Copertino. Il plico è stato ritrovato, qualche giorno fa, davanti al cancello dell’azienda dell’uomo, alla periferia del paese.

Scattato l’allarme, la busta con il biglietto e il proiettile, calibro 7,62, sono stati sequestrati dai carabinieri della Tenenza di Copertino che hanno avviato le indagini.

Si cerca anche con l’aiuto di telecamere di videosorveglianza, installate in zona, di risalire all’identità dei responsabili del gesto.

Il riserbo da parte degli investigatori è massimo in una zona, in cui negli ultimi tempi non sono purtroppo mancati fatti criminosi. E si cerca di capire se si tratta di vero e proprio racket, che possa aver colpito anche altri imprenditori di Copertino e dintorni.