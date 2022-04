Teatro in Tasca, a Koreja in scena la compagnia Fontemaggiore con “Sogno”

LECCE – Domenica 23 gennaio alle ore 17.30 nuovo appuntamento con il TEATRO IN TASCA, un’occasione per permettere, anche ai più piccoli, di conoscere uno dei grandi classici del teatro.

In scena ai Cantieri Teatrali Koreja la compagnia Fontemaggiore con SOGNO, lo spettacolo per grandi e piccini tratto da Sogno di una notte di Mezza Estate di W. Shakespeare.

Uno spettacolo che riscrive il classico shakespeariano con un tuffo nella commedia dell’arte attraverso il corpo e l’uso delle maschere.

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, quando l’improvviso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani, distrae gli esseri magici dalle loro faccende. Dopo qualche “errore” di Puck, che complica ancor più l’intricata vicenda, l’amore torna a trionfare nel cuore di tutti e l’armonia a regnare nel bosco.

“Sogno mette in evidenza soprattutto gli aspetti magici della commedia shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti. Il dubbio dei personaggi, sul quale spesso ci interroghiamo tutti noi, su cosa sia reale o cosa non lo sia, è affrontato in modo leggero e divertente.

La commedia è un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli questo classico del teatro mondiale e, facendo leva sul potere dell’immaginazione, suggerisce che siamo noi e noi soltanto, a poter scegliere cosa sia reale e cosa non lo sia nell’atto di creare la nostra identità di fronte al mondo”.

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale si occupa della produzione e della diffusione della nuova drammaturgia, su tutto il territorio nazionale. I suoi destinatari privilegiati sono l’infanzia e i giovani, ma la sua storia lo mette in contatto anche con coloro i quali, giovani o adulti, sono interessati alla cultura teatrale declinata in spettacoli, eventi, letture, formazione. Organizza in Umbria rassegne di teatro ragazzi, teatro contemporaneo, letture ed eventi teatrali.

SOGNO

con Enrico De Meo, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, Andrea Volpi

drammaturgia Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli, Beatrice Ripoli

maschere a cura di Beatrice Ripoli

ideazione e regia Beatrice Ripoli

luci Pino Bernabei, Luigi Proietti

Strade Maestre XXV edizione è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Assessorato Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica; PACT – Polo Arti, Cultura Turismo della Regione Puglia; PiiiL Cultura; Comune di Lecce; Teatro Pubblico Pugliese – Custodiamo la Cultura In Puglia. Partner Adisu Puglia.

BIGLIETTERIA

Ingresso singolo spettacolo

Adulti €10

Bambini €6

È possibile acquistare i biglietti su Vivaticket a un prezzo ridotto:

vivaticket.com/it/biglietto/sogno/173101

Ingresso con green pass e prenotazione obbligatoria.