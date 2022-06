Covid, 3.315 nuovi casi in Puglia: 896 sono leccesi. Calano sempre di più i numeri dei ricoverati

PUGLIA – Il nuovo bollettino epidemiologico di oggi segnala 3.315 nuovi positivi pugliesi: la curva del contagio continua a calare ovunque. La pandemia sembra sempre più endemia. Con 25.782 (ieri 28.234) test eseguiti e 3.315 (ieri 3.437) nuovi casi, l’indice dei positivi si stabilizza al 12,86% rispetto al 12,17% di ieri.

Si registrano 17 decessi rispetto ai 7 di ieri, ai 9 di giovedì, ai 14 di mercoledì, ai 22 di martedì, agli 8 di lunedì, ai 7 di domenica, ai 22 di sabato.

Su 3.315 positivi (ieri 3.437), 896 (ieri 1.019) si registrano in provincia di Lecce. Complessivamente i ricoverati scendono da 713 a 663 (-50), mentre gli attualmente positivi scendono da 82.345 a 80.908 (-1.437).

Dei 663 ricoverati, 624 (ieri 674, -50) sono in area non critica, mentre 39 (ieri 39, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Provincia di Bari: 861 Provincia di Bat: 270 Provincia di Brindisi: 280 Provincia di Foggia: 546 Provincia di Lecce: 896 Provincia di Taranto: 411 Residenti fuori regione: 38 Provincia in definizione: 13