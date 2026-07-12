I mitici Caffè nella Lecce del 1848

Nei primi decenni dell’Ottocento, nell’attuale piazzetta S. Chiara, era presente il Caffè di Don Gaetano delle Side che, in quel tempo di sospetti e persecuzioni, accoglieva, come scrisse Pietro Palumbo in “Lecce vecchia” (1912), il fior fiore dei carbonari ben diffusi in Terra d’Otranto.

Vi faceva frequente irruzione la polizia che teneva d’occhio quel luogo alla ricerca di sospetti cospiratori. Oggetto di particolare attenzione era anche il foglio, “L’Osservatore Salentino”, fondato nel 1820, pubblicazione della Carboneria di Terra d’Otranto. Foglio redatto da una “Società di persone leccesi”. Di esso ne dette notizia lo stesso Palumbo in “Risorgimento Salentino”, Lecce, Martello, 1911, p. 321 – 22, citato da Nicola Vacca in “Giornali e giornalisti salentini”, in “Rinascenza salentina”, 1940, n.1.

Il Palumbo scrisse: ” Surse per opera di Vincenzo Balsamo, attivo carbonaro e poi dotto socio della Società Economica, l’Osservatore Salentino, il primo giornale leccese di tipo liberale e battagliero, precursore di quelli del ’48”.

Franco Mastrolia, nel saggio dal titolo “Vincenzo Balsamo, protagonista dell’economia agraria nella Terra d’Otranto dell’Ottocento, e ascesa della famiglia”, in AA.VV., Studi in onore di Alfredo Calabrese, Società storica di Terra d’Otranto, 2020, 278 ss., ha offerto ulteriori informazioni.

Vincenzo Balsamo, nato il 12 agosto 1788 a Lecce, fu “protagonista e filadelfo nella nona ‘squadriglia’ di Lecce e poi ‘oratore esperto’ della seconda vendita carbonara ‘Idume’ e con lo stesso titolo (L’Idume) pubblicava, con l’avvocato Domenico Crety, un giornale politico – scriveva Luigi Maggiulli – per ‘mantenere vivo in altrui il sentimento liberale ed istruire nel vero e nel giusto le popolazioni ignoranti'”.

Il Caffè di Don Gaetano delle Side fu chiuso il 19 maggio 1850, stando a quanto ha poi raccontato Sigismondo Castromediano.

Sulla via dei Tribunali (attuale via Rubichi), al pianterreno del Palazzo fatto erigere dai Gesuiti (oggi sede del TAR, dell’Avvocatura dello Stato e delle Commissioni di Giustizia tributarie), era situato il Caffè dei Nobili, frequentato dal fior fiore del patriziato leccese.

Vi si organizzavano balli, accademie di scherma e di poesia, alcune rimaste celebri.

Quel Caffè era già presente il 9 febbraio 1799 quando, con l’avvento della Repubblica partenopea, in Piazza S. Oronzo, di fronte al Sedile, fu eretto l’albero della libertà.

La rivoluzione a Lecce durò solo un giorno. Infatti, la sera del 10 febbraio, quell’albero, simbolo dell’ideologia repubblicana, fu abbattuto e, chiuse le porte della città, iniziò la feroce repressione di tutti i cittadini sospettati in qualche modo di essere liberali.

A poca distanza, adiacente a quella parte dell’Anfiteatro romano dove poi, nei primi del ‘900, emergeranno gli archi, era situato, invece, il Caffè Persico.

In quel luogo, nella Lecce del 1844, si parlava solamente di arte e di speranze future.

Aveva tutta l’aria di un elegante caffè della capitale. Al pianterreno si apriva con ampi stanzoni dalle pareti colorate, in cui erano sparse sedie e tavolini su cui faceva apparizione il Giornale delle Due Sicilie.

Sopra, vi erano due stanze nelle quali si giocava a carte o si parlava di affari e di vita quotidiana. Apparteneva ai fratelli Raffaele e Matteo Persico, gente per bene, educata, che conosceva il mestiere.

Raffaele aveva un figlio, Pasquale, che, studiando in Napoli, aveva aderito alla Giovane Italia ed a ventidue anni aveva iniziato a cospirare. Era tornato in città nel ’45 e da allora nel Caffè, tra una boccata di fumo e uno spicchio di gelato, dopo la morte dei fratelli Bandiera, non si parlava che di Costituzione, di franchigie e di libertà.

Gli amici, gli avventori, i liberali dell’epoca si ritrovavano in quelle stanze. Per intendersi bastava una scrollatina o una stretta di mano. Occorreva essere attenti e prudenti. Gli occhi vigili della polizia borbonica sempre più oppressiva, erano ovunque.

Ci passavano il giovane Nicola Schiavoni, Giuseppe Libertini, Sigismondo Castromediano, Achille e Domenico Bortone, Gennaro Simini, Salvatore e Gioacchino Stampacchia, Beniamino Rossi, Salvatore Brunetti, Leone Tuzzo, Carlo d’Arpe, Epaminonda Valentino, Bonaventura Forleo, Achille Dell’Antoglietta, Michelangelo Verri ed altri ancora.

Erano giornalisti, canonici, letterati, avvocati, medici, scrittori, insegnanti, operai, studenti.

Si incontravano anche in farmacie, in orologerie e cartolerie, luoghi meno esposti perchè le spie sono oramai ovunque.

Saranno loro, con altri patrioti, i protagonisti di una stagione storica, travolti, dopo il 15 maggio del 1848, da una repressione feroce che non riuscirà a domare lo spirito di libertà.