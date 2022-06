A Galatina arriva il #pasticciottotour. Instagramers a spasso tra gastronomia, arte e tradizione

Galatina (Lecce) – Un Digital Photo Tour Educational è stato realizzato per le strade del centro storico di Galatina, città del pasticciotto, durante l’ultimo weekend di febbraio. Una squadra composta da oltre venti tra instagramers, fotografi e giornalisti ha infatti popolato un sabato mattina della cittadina, alla scoperta di questo gioiello dell’entroterra, nonché culla del dolce tipico del Salento, il celebre pasticciotto.

Un viaggio tra le meraviglie culinarie e architettoniche di Galatina, partito dall’antica “Pasticceria Ascalone”, fondatrice nel lontano 1745 della ricetta originale del pasticciotto, passando per la pasticceria “Cristalli di Zucchero”, con tappa da “Anima e cuore”, ristorante situato nel palazzo antico Tondi Vignola, e concluso con le mani in pasta nei laboratori di “Pasticceria Eros”, casa del meno noto ma più tradizionale tipicciotto.

La leggenda del pasticciotto narra che quest’ultimo sia venuto fuori da un tentativo casuale del maestro pasticcere Andrea Ascalone, il quale, intento a cercare sapori nuovi, diede vita ad un pasticcio di frolla e crema. Da quel momento a Galatina la corsa alla ricetta migliore per amalgamare passato e presente pare non essersi mai fermata, in luoghi dove sapienza e innovazione proseguono di pari passo.

Il tour del pasticciotto è riuscito a non oscurare e, anzi, a valorizzare la bellezza di questo territorio intriso di arte e mistero. La guida esperta di Raimondo Rodia ha infatti accompagnato i digital creator pugliesi alla scoperta degli angoli più instagrammabili della Basilica di Santa Caterina, dell’antica dimora dei Comi, della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, fino all’ultima tappa tra i taccuini di viaggio di Gaetano Martinez, primo instagramer galatinese ante litteram, conservati al Museo Civico Cavoti.

Quella da poco conclusa è una promozione turistica fuori dagli schemi, che arriva dalle menti di Barbara Perrone, travel blogger, firma editoriale, nonché volto televisivo e radiofonico, e Francesco Fumarola, fotografo e community manager di Volgo Puglia e Yallers Puglia. L’intento è leggere il territorio in chiave nuova, attraverso un modo eclettico e al passo coi tempi. Perché se è facile pensare al turismo denso dei mesi estivi, la sfida persiste nel ricordare ai visitatori che il Salento è ben oltre l’afa e le coste cristalline, pronto ad emozionare e stupire in qualsiasi momento dell’anno.

Un giro intorno al mondo dell’arte e della gastronomia, oltre che della storia e della tradizione, che ha intelaiato la presenza di tutti gli “attori turistici” della città. Una nuova luce su quelle che possono rivelarsi opportunità di scoperta dei nostri luoghi, in un momento storico come quello che, speriamo, sia giunto alla sua conclusione.