Matino in festa per i 105 anni di Amelia Nassisi

MATINO – Il Sindaco di Matino, Dott. Giorgio Salvatore Toma, ha voluto rivolgere i più calorosi e affettuosi auguri alla concittadina

Amelia Nassisi, che festeggia il suo 105° compleanno.

Nata il 9 maggio 1921, la signora Amelia è stata festeggiata presso la struttura di Casa Serena RSA, dove è ospite e dove ha ricevuto le

congratulazioni dell’intera Amministrazione Comunale, alla presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale Alberto Sabato e della Consigliera Maria Antonietta Ferrarto.

“Cara Signora Amelia, è con profonda emozione che, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e mio personale, Le porgo i più sinceri auguri di buon compleanno in occasione del Suo 105° compleanno. Lei rappresenta un vero tesoro per la nostra comunità: una vita lunga e ricca di esperienze che continua a donare saggezza, serenità e un bellissimo esempio a tutti noi. La Sua presenza è un dono prezioso per Matino e per tutti coloro che hanno il privilegio di conoscerLa. La ringraziamo per aver portato, e continuare a portare, luce e calore nella nostra città”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Sabato, ha aggiunto: “Festeggiare i 105 anni della signora Amelia Nassisi è un momento di grande gioia e orgoglio per tutta la comunità di Matino. Questi compleanni straordinari ci ricordano quanto sia fondamentale prendersi cura dei nostri anziani con dignità, attenzione e affetto quotidiano. La loro saggezza e la

loro storia sono un patrimonio prezioso che dobbiamo valorizzare e proteggere

ogni giorno”.

Un augurio speciale da parte di tutta la comunità di Matino: tanti altri anni sereni, circondata dall’affetto dei Suoi cari e dall’abbraccio riconoscente dell’intera città.