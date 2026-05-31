Flora e vegetazione del Salento: ofride di Creta

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Il primo incontro con la Ophrys candica, comunemente nota come ofride di Creta, avviene quasi sempre per caso, camminando tra le radure della macchia mediterranea o lungo i margini della gariga salentina. Non è un’orchidea che impone la propria presenza con le dimensioni, l’altezza dello stelo supera raramente i 30 centimetri, eppure la sua complessa architettura floreale rappresenta uno dei vertici biologici dell’evoluzione vegetale, dove l’estetica si fonde con una strategia di sopravvivenza implacabile.

A differenza di altre specie della flora spontanea, questa orchidea concentra tutta la sua carica espressiva nel labello, la struttura inferiore del fiore, che è ampia, quasi trapezoidale, e sfoggia una colorazione bruno-rossastra dalla consistenza vellutata.

Ciò che cattura l’attenzione è la macula centrale, un disegno geometrico netto, biancastro o violaceo, che si staglia come un ricamo geometrico sul fondo scuro, una combinazione cromatica che risponde a una necessità riproduttiva. I petali e i sepali superiori, che variano dal rosa intenso al bianco candido, incorniciano il labello facendolo risaltare nel disordine visivo del sottobosco.

Il vero elemento straordinario della Ophrys candica risiede nel suo sistema di impollinazione, una delle interazioni più affascinanti della biologia evolutiva perché non offre nettare, ma attua un inganno totale, sia visivo che chimico, nei confronti degli insetti pronubi, in particolare imenotteri del genere Eucera. La forma, il colore e la fine peluria del labello imitano l’addome della femmina dell’insetto, allo stesso tempo la pianta produce composti volatili che replicano fedelmente i feromoni sessuali della femmina.

Il maschio dell’insetto, attratto dal richiamo chimico, atterra sul fiore tentando l’accoppiamento e durante questo movimento, il polline dell’orchidea, racchiuso in piccole sacche, si incolla alla testa o all’addome dell’insetto che, visitando un altro fiore, completa l’impollinazione. Un legame simbiotico talmente stretto che la scomparsa dell’insetto decreterebbe l’estinzione della pianta.

Il nome candica rimanda all’isola di Creta (Candia), l’area in cui la specie è stata storicamente identificata. Tuttavia, la sua presenza nel bacino del Mediterraneo è frammentata e localizzata e in Italia, la penisola salentina rappresenta una delle stazioni più importanti e dense per l’osservazione di questa orchidea che predilige i terreni calcarei esposti al sole, i pascoli aridi e le radure tra i cespugli di lentisco e cisto. La sua fioritura, che si concentra tra la fine di marzo e maggio, è un evento rapido e fortemente condizionato dall’andamento termico e igrometrico della primavera.

Nonostante la sua straordinaria capacità di adattamento riproduttivo, la Ophrys candica è una specie vulnerabile. La sua sopravvivenza è legata alla tutela dei micro-habitat rari. Trattandosi di una specie protetta dalle convenzioni internazionali, la sua presenza in un sito non è solo un dato botanico, ma il certificato di qualità di un intero ecosistema che resiste alla pressione antropica.