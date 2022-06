Caro carburante, la “colossale truffa” che il governo non ha potuto fermare. Serve un intervento rapido prima del collasso

ROMA – Il carburante aumenta da tempo, siamo le vittime, oggi più consapevoli, di una enorme speculazione. In un anno il pieno di Gpl in una macchina di medie prestazioni è passato da 24 a quasi 50 euro. Del rincaro del diesel e della benzina è meglio non parlarne! La finanza ha persino stangato alcuni gestori che facevano i furbi. Negli ultimi giorni i prezzi stanno raggiungendo vette impensabili fino a poco tempo fa. Colpa del conflitto in Ucraina? Ci ha pensato il ministro Cingolani ad aprire gli occhi a chi ce li aveva ancora chiusi: come per i terremoti, di fronte a qualsiasi sventura c’è qualcuno che si arricchisce. “L’aumento è ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi che vengono addebitati alla situazione in Ucraina” – spiega il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che bolla tutto come “spirale speculativa”. L’Italia paga il prezzo della mancata diversificazione energetica. La cosa assurda è che basta spostarsi dalla Lombardia alla Svizzera per vedere i prezzi del carburante sgonfiarsi pesantemente. Una beffa. Ma se anche il governo ha la consapevolezza di questa enorme speculazione, perché non interviene subito bloccando i prezzi? Durante il periodo pandemico sono stati messi al riparo dalla speculazione alcuni beni come i dispositivi di protezione individuale. In genere i governi intervengono imponendo il blocco dei prezzi con un decreto legge, ma è possibile che sui costi dei carburanti comandino solo le grandi multinazionali? La risposta è affermativa. Ma la situazione è più complessa da spiegare: non è un semplice aumento deciso dall’alto, ci sono tutta una serie di fattori finanziari, incluso il l’aumento del valore del dollaro (moneta con cui acquistiamo il carburante) rispetto all’euro. Il carburante che oggi consumiamo affluisce senza problemi nel nostro paese in quantità anche più elevate del passato, quindi il lievitare del prezzo è basato sul nulla. Ma, a parte le cause eterogenee, il dato oggettivo è che c’è chi si sta riempiendo le tasche, mentre le nostre si svuotano. È il globalismo capitalista, baby, e tu non ci puoi fare nulla (tranne diminuire le tasse sul bene acquistato)!

Il ministro Cingolani invoca il ruolo centrale dell’Europa nel controllo dei prezzi, dopo aver chiarito che non esiste alcun motivo tecnico che imponga attualmente l’aumento del prezzo dei carburanti. Eppure questi aumenti stanno mettendo in ginocchio l’economia italiana, quella delle famiglie e quella delle imprese, che già pagavano un aumento dei costi delle materie prime e il costo delle “chiusure modello cinese” dovute alla pandemia. “Cingolani parla di una speculazione mondiale – spiega il senatore Dario Stefano – Valutiamo un intervento sulle accise, ma costa molto. Per Draghi l’Italia non può permettersi uno scostamento di bilancio in questo momento. Nella settimana che sta arrivando ci saranno sicuramente novità”. Le multinazionali del carburante hanno la capacità di imporre i prezzi (inoltre vige la legge del cambio euro dollaro), il governo può intervenire solo facendo diminuire le sue entrate, a quanto pare. Teniamo presente che dopo aver creato il debito pandemico, gonfieremo il debito per la crisi in Ucraina. Bisognerà fare scelte lungimiranti per evitare il collasso economico, cominciando da una vera “accelerata antiburocratica” sulle rinnovabili e sui nuovi approvvigionamenti energetici.

