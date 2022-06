Covid, continua la salita dei contagi. 12.007 nuovi casi in Puglia: ancora un boom di positivi in provincia di Lecce (3.339)

PUGLIA – Non si arresta la salita dei positivi tra i pugliesi e soprattutto tra i leccesi. Il bollettino epidemiologico di oggi conferma l’andamento dell’ultimo mese: sono 12.007 i nuovi contagi in Puglia, con 56.169 test effettuati nelle scorse 24 ore. I deceduti con COVID, pazienti che erano già in condizioni di fragilità prima di contrarre il virus, sono 13 nel nuovo documento regionale. Sono 107.952 gli attualmente positivi in Puglia, 620 i ricoverati in area non critica e 32 i pazienti nelle terapie intensive pugliesi. Nella provincia leccese si registra ancora una volta un boom di contagi: 3.339 nuovi positivi, che però non destano grandi preoccupazioni perché i sintomi sono lievi per oltre il 90% dei pugliesi. Nella terapia intensiva leccese sono sempre sei i ricoverati. Dunque, nonostante il rialzo della curva del contagio, la situazione è sotto controllo.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 3.669

Provincia di Bat: 843

Provincia di Brindisi: 1.073

Provincia di Foggia: 1.534

Provincia di Lecce: 3.339

Provincia di Taranto: 1.403

Residenti fuori regione: 95

Provincia in definizione: 51