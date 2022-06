Covid, la salita continua: 8.420 nuovi casi in Puglia, 2.262 in provincia di Lecce. Crescono i numeri dei ricoverati

PUGLIA – I positivi continuano a crescere ogni giorno e, ultimamente, nemmeno l’indicatore dei ricoverati è statico. La curva del contagio sale: la prevalenza di omicron 2, però, genera nella quasi totalità dei casi sintomi influenzali. Con 41.866 (ieri 37.238) test eseguiti e 8.420 (ieri 7.270) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 20,11% rispetto al 19,52% di ieri.

Si registrano 14 decessi rispetto ai 7 di ieri.

Su 8.420 positivi (ieri 7.270), 2.262 (ieri 2.018) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 638 a 647 (+9), mentre gli attualmente positivi salgono ancora da 110.360 a 113.156 (+2.796).

Dei 647 ricoverati, 609 (ieri 603, +6) sono in area non critica, mentre 38 (ieri 35, +3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.685

Provincia di Bat: 582

Provincia di Brindisi: 805

Provincia di Foggia: 1.043

Provincia di Lecce: 2.262

Provincia di Taranto: 955

Residenti fuori regione: 54

Provincia in definizione: 34