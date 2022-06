Il sit-in a difesa dei medici Marco D’Elia e Agostino Ciucci. Il presidente dell’Ordine: “Chiediamo conto di esternazioni pubbliche per proteggere i pazienti”

LECCE – Alcuni cittadini sono scesi in piazza a difesa dei dottori Marco D’Elia e Agostino Ciucci.“Il sit-in a cui abbiamo partecipato non è stata una manifestazione no vax o no green pass perché erano presenti anche persone vaccinate. È stata una protesta contro l’immotivata e irragionevole convocazione da parte dell’Ordine dei Medici nei confronti di due valorosi professionisti, uomini di scienza e alta moralità”. Sono le parole di Elvira Picca, responsabile regionale di “Donne e Patrioti in movimento”, che ha preso parte attiva alla manifestazione pacifica di protesta svoltasi nei giorni scorsi in piazza Mazzini a Lecce. Anche la presidente del movimento emergente Valentina Perrone ha espresso il suo pensiero in seno alla protesta: “Sono solidale con i medici che hanno tenuto fede al giuramento di Ippocrate”. La protesta è rivolta contro l’Ordine dei Medici. Nei mesi scorsi molti dipendenti pubblici hanno subito procedimenti disciplinari e sospensioni a causa delle loro esternazioni e i loro dubbi sui vaccini anticovid. “Non trovo giusto che l’operato dei medici venga screditato e minacciato da provvedimenti quali la sospensione, perché le basi della scienza medica seguono un metodo clinico comune” – chiarisce consigliera Ilaria Tesoro.

“Non voglio entrare nei casi specifici, che saranno valutati in apposita sede, ma dico soltanto che i medici hanno una duplice responsabilità verso se stessi e nei confronti dei loro pazienti: non possono essere diffuse false o inesatte informazioni, che non hanno basi scientifiche e viaggiano sui social – replica il presidente Donato De Giorgi – In una pubblica manifestazione un medico non può instillare dubbi su vaccini testati e accettati dalla scienza. Noi chiediamo solo conto delle esternazioni che sono state fatte, chiediamo chiarimenti, perché è necessario superare le false informazioni che possono spingere i pazienti a fare scelte illogiche e pericolose per la salute collettiva. Dal punto di vista sanitario abbiamo obblighi morali a cui non possiamo sottrarci. Ricordiamoci che il vaccino, oltre ad attutire gli effetti della malattia, può attutire gli effetti del long covid, che possono essere anche molto gravi”.