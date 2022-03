Sono 16 i paesi al voto in provincia di Lecce: Galatina e Galatone i centri più grandi, con possibile ballottaggio. A Scorrano si pensa alla candidatura di Pendinelli

LECCE – Sono 16 i comuni della provincia leccese che si preparano ad andare al voto. Ci sono sfide interne molto importanti tra gli uomini di Emiliano (il governatore è riuscito a portare dalla sua parte decine di amministratori locali che prima erano di centrodestra) e alcune personalità del Pd, soprattutto a Galatina. Ad Aradeo la scomparsa del sindaco Luigi Arcuti (57 anni) porterà il paese al voto questa primavera. Nella corsa per il rinnovo del Consiglio comunale c’è anche Castrignano de’ Greci, dove governa dal 2017 l’avvocato Roberto Casaluci. Si vota anche a Castro (il sindaco uscente è Luigi Fersini). Le due città più grandi che andranno al voto in provincia di Lecce sono Galatina (circa 25.854 abitanti) e Galatone (circa 15,584 abitanti), con possibilità del doppio turno nel caso il vincitore del primo non dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti. L’amministrazione galatinese del sindaco uscente, Marcello Amante, è collocata a sinistra, ed è sfidata dall’ex sindaca Pd, Sandra Antonica, dall’imprenditore civico Fabio Vergine e, infine, da Antonio Antonaci, con una storia di sinistra. A Galatone, invece, Flavio Filoni, sindaco uscente, schiera con coerenza i simboli del Pd e degli uomini del governatore della Puglia. A sfidarlo ci sono due donne: Annamaria Campa, sostenuta da una coalizione civica, ed Emanuela Settimo De Mitri. Rinnovo dei Consigli comunali anche per Guagnano, Leverano, Matino, Melendugno (dove governa con forze civiche e di sinistra Marco Potì), Ortelle, Otranto (dove si riprodurrà la sfida tra i gruppi Cariddi e Bruni), Ruffano, Salice Salentino, San Cassiano e San Cesario di Lecce (dove la sinistra che sfida Coppola è divisa tra le candidature di Distante e Del Cuore). Si vota anche a Scorrano, paese commissariato dove si sfidano i civici Fernando Presicce, Enzo Blandolino e dove forse scenderà in campo l’ex consigliere regionale Mario Pendinelli, che non ha sciolto la riserva. L’ex sindaco Guido Stefanelli, con la sua squadra, non è ancora chiaro da quale parte starà.

