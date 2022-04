Covid, 6.670 nuovi casi in Puglia: 1.588 in provincia di Lecce, ancora quella con più casi dopo Bari. ISS: “Terza dose efficace al 91% contro malattia grave”

PUGLIA – Sono ancora migliaia i nuovi positivi in provincia di Lecce, oggi il numero complessivo è di 6.670 residenti pugliesi che hanno contratto il virus. Nella maggior parte dei casi, come più volte ripetuto, l’infezione si risolve in un’influenza o in un banale raffreddore. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), è grazie alla terza dose: è pari al 91% l’efficacia. La seconda dose permette al vaccino di frenare la malattia severa nel 73% nei vaccinati da meno di 90 giorni, del 75% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e del 75% nei vaccinati da oltre 120 giorni.

Con 39.011 (ieri 34.592) test eseguiti e 6.670 (ieri 6.872) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 17,10% rispetto al 19,87% di ieri.

Si registrano 15 decessi rispetto ai 9 di ieri.

Su 6.670 positivi (ieri 6.972), 1.588 (ieri 1.595) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 717 a 718 (+1), mentre gli attualmente positivi scendono da 118.860 a 118.105 (-755).

Dei 718 ricoverati, 678 (ieri 679, -1) sono in area non critica, mentre 40 (ieri 38, +2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.204

Provincia di Bat: 452

Provincia di Brindisi: 648

Provincia di Foggia: 809

Provincia di Lecce: 1.588

Provincia di Taranto: 885

Residenti fuori regione: 63

Provincia in definizione: 21