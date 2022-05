A Copertino la serata inaugurale del Veliero Parlante 2022

COPERTINO (Lecce) – È giunto il tempo di mollare gli ormeggi. Il sole splende alto all’orizzonte, la bonaccia si è straformata in leggera brezza ed il maestrale sembra essere pronto a spirare sulla costa del Sud Italia.

“Il Veliero Parlante 2022” può, dunque, spiegare le sue vele e intraprendere la navigazione in alto mare… per raggiungere mete eminenti della conoscenza e della socialità!

Tra le mura del Castello di Copertino prende avvio oggi alle ore 17.00, con l’evento inaugurale, la XIII edizione del Veliero Parlante “Risorse” che renderà omaggio al maestro Franco Battiato. Introdurrà la serata l’intervento del dott. GIUSEPPE SILIPO Direttore Generale USR Puglia; seguiranno il dott. STEFANO MINERVA Presidente Provincia Lecce, il dott. SEBASTIANO LEO Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro, Formazione Scuola e Università della Regione Puglia, il dott. VINCENZO MELILLI Dirigente Ufficio VI Ambito Territoriale Lecce, la prof.ssa SANDRINA SCHITO Sindaco del Comune di Copertino e il dott. PIETRO COPANI Direttore Castello di Copertino. Regia di Ornella Castellano, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Magistrato Giovanni Falcone”, scuola capofila della rete regionale.

“Grandi” Note Ensemble dell’Ascanio Grandi di Lecce, con Ettore Romano, eseguirà l’inno del Grande Veliero.

Veliero “Risorse” riflette sull’importanza di ripartire da una della più importanti risorse della nostra società: la scuola. Ce lo ha ricordato la dirigente scolastica Ornella Castellano: “La scuola, ambiente privilegiato della relazione, del dialogo e della collaborazione è una delle principali risorse della società perché cura e accompagna i giovani italiani, il nostro capitale umano”, da qui si riparte verso nuove rotte della conoscenza.

Nel corso della serata saranno presenti per FONDAZIONE SYLVA: il dott. LUIGI DE VECCHI, EVELYN DE SIMONE, EDOARDO WINSPEARE. Inoltre, ANDREA BACCASSINO con BacChetta Magica “Come la fantasia può salvare la realtà” allieterà il pubblico in sala.

Tra gli ospiti della serata anche ADRIANA GRECO BOZZI COLONNA, Capodelegazione FAI Lecce; DOMINIQUE RIMBAUD, Museo d’arte, Fondazione Biscozzi Rimbaud.

Il corteo storico e la premiazione del contest per jingle e logo di Radio Deberes concluderanno il momento iniziale della manifestazione.

Il fittissimo il programma, reperibile in rete, proseguirà per l’intera settimana dal 16 al 20 maggio con iniziative di carattere educativo, sociale e culturale, nello stile tipico di Veliero Parlante. Non è facile segnalarle tutte, perché tante e varie… siamo ormai alla XIII edizione ed ogni anno che passa è sempre un crescendo! La manifestazione assume, sempre più, un rilevante carattere regionale.

Si parte, buona traversata nel mare della conoscenza!