Alta tecnologia in Chirurgia Generale a Scorrano, anche nel Salento il macchinario 3HD per interventi più sicuri

SCORRANO – In mattina, nella sala operatoria dell’ospedale “Veris delli Ponti” è stato presentato per la prima volta in Puglia un device avanzatissimo, che permette l’utilizzo della precisissima tecnologia tridimensionale per pianificare e gestire interventi di chirurgia complessa. Questa tecnologia consente la ricostruzione tridimensionale anatomica HA3D. Tutte le fasi chirurgiche vengono eseguite con grande precisione, con un occhio computerizzato capace di facilitare interventi efficacissimi. Questo macchinario riproduce perfettamente l’organo interessato dalla patologia e il rapporto con gli atri organi e le strutture vascolari linfatiche e nervose. Attraverso la ricostruzione tridimensionale il chirurgo può simulare l’intervento prima di entrare in sala operatoria, calcolando con precisione ogni rischio. Grazie a questa tecnologia i rischi sono ridotti e si evitano tutte le complicanze operatorie e post operatorie. Oggi anche il Salento può fregiarsi delle tecnologie più all’avanguardia: l’ospedale di Scorrano fa un passo avanti nelle cure e negli interventi che riguardano tutta una serie di patologie.

