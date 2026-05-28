Il bronzo di Antonio Scrimieri ai Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM 2026

OSTIA – La medaglia di bronzo conquistata da Antonio Scrimieri nei Cadetti -47 kg Kumite ai Campionati Italiani FIJLKAM 2026, disputati al PalaPellicone di Ostia dal 22 al 24 maggio, si colloca all’interno della più alta espressione del karate giovanile nazionale. Si tratta, infatti, di una competizione sportiva che rappresenta il punto di approdo di un percorso selettivo lungo e rigoroso: accesso attraverso fasi regionali, qualificazioni serrate, e infine confronto tra i migliori atleti italiani della categoria.

In questo contesto, ogni incontro è già una sintesi estrema del lavoro precedente. Il livello specialistico è tale da ridurre al minimo ogni margine di errore: la gara diventa una sequenza di decisioni rapide, in cui la qualità delle azioni coincide con la capacità di leggere l’istante. Scrimieri si inserisce in questo scenario con una prestazione solida e consapevole, che gli vale il terzo posto nazionale. Un risultato che non si comprende se separato dalla continuità del suo cammino agonistico, raggiunto attraverso anni di allenamento e confronto quotidiano. Nel corso della stagione agonistica, Antonio Scrimieri ha costruito, infatti, una traiettoria sportiva di assoluto rilievo, affermandosi al primo posto nella fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti, conquistando il titolo al Trofeo Puglia di Noicattaro e approdando infine alle finali nazionali di Ostia.

Determinante è la guida del Maestro Vito Barletti, tecnico legato alla FIJLKAM, federazione riconosciuta dal CONI e riferimento centrale del karate italiano. La FIJLKAM rappresenta la struttura organizzativa della disciplina e l’impianto disciplinare condiviso negarantisce uniformità di criteri, qualità della preparazione e un’idea precisa di formazione dell’atleta, in cui la dimensione agonistica è inseparabile da quella educativa. Il lavoro del Maestro Barletti si inserisce in questa logica: costruzione progressiva del gesto, disciplina dell’allenamento e formazione della lucidità competitiva, elementi che emergono proprio nei contesti ad altissima densità tecnica come i Campionati Italiani. Accanto a Scrimieri si sviluppa un gruppo di lavoro che contribuisce in modo decisivo alla crescita quotidiana degli atleti. Andrea Starace, campione italiano FIJLKAM Esordienti nella categoria Kumite -48 kg, e Gabriele Saponaro, campione regionale Kumite FIJLKAM e plurimedagliato in competizioni nazionali giovanili, rappresentano due presenze centrali di questo ambiente formativo, dove il confronto costante innalza il livello complessivo della preparazione. Ed è proprio in questa dinamica che si può riconoscere una forma di circolarità dell’intensità: l’azione dell’uno modifica quella dell’altro, la risposta diventa a sua volta stimolo, e l’allenamento si configura come un sistema in cui la crescita non procede in linea retta, ma per ritorni continui e affinamenti reciproci. A Ostia, Antonio Scrimieri non conquista soltanto una medaglia nazionale: rende visibile la qualità di un percorso costruito con metodo, intensità e continuità.