Curava Ricciardi con oppioidi ma era un tumore in stato avanzato : indagata medica curante

SQUINZANO (Lecce) – C’è una prima indagata nell’inchiesta sulla morte di Ivan Ricciardi, il 46enne originario di Squinzano, deceduto lunedì 25 maggio, per un tumore ai polmoni diagnosticato con estremo ritardo dopo l’ennesimo ricovero. Il sostituto procuratore Pierpaolo Montinaro ha iscritto nel registro degli indagati il nome della medica curante dell’uomo con l’accusa di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Un atto dovuto in vista dell’autopsia che il magistrato conferirà mercoledì 3 giugno al medico legale Biagio Solarino e alla Dirigente medico di Oncologia per la patologie toraciche all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, Ilaria Marech per consentire all’indagata (difesa dall’avvocato Pierdamiano Sconosciuto) e ai familiari della vittima (per il tramite dell’avvocata Rita Ciccarese) di poter nominare propri consulenti.

Un primo passo verso una verità investigativa ancora ben lontana dall’essere scritta. Sono ancora molteplici i coni d’ombra sul decesso del rappresentante della Lavazza che, per 8 mesi, ha vissuto un’odissea con continui ricoveri negli ospedali del territorio (l’ultimo ricovero al Perrino di Brindisi) senza che nessuna équipe medica interpellata comprendesse l’origine delle problematiche di salute.

L’uomo, infatti, viveva allettato e curava dei dolori lombari con dei farmaci oppioidi. Eppure i campanelli d’allarme erano tantissimi: in pochi mesi Ricciardi aveva perso 25 chili, lamentava difficoltà a parlare e disagi a livello motorio. Esami, accertamenti, radiografie. Ma l’effettiva origine del malessere è stata accertata soltanto a poche ore dal decesso.

Poi è stato un rapido e inesorabile tracollo delle già malconce condizioni di salute: il tempo di procedere con il ricovero nel reparto di Oncologia, agevolare la respirazione dopo una crisi respiratoria e la morte sopraggiunta solo poche ore dopo. Per ora, gli addebiti vengono contestati soltanto alla medica curante che, come riportato in denuncia dal figlio più grande dell’uomo, “dopo aver seguito il padre per qualche mese senza notare alcuna miglioria ma solo peggiorando il quadro clinico non avrebbe programmato ulteriori visite mediche e cure farmacologiche tanto da non rispondere più alle chiamate e ai messaggi”.

Ma il numero degli indagati potrebbe lievitare già nelle prossime ore: l’avvocata della famiglia, infatti, dovrebbe depositare un’integrazione di querela dopo aver visionato le cartelle cliniche.