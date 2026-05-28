L’addio di Corvino, ecco perché lascia il Lecce

LECCE – Pantaleo Corvino è pronto a lasciare il Lecce dopo sei stagioni che hanno segnato una delle fasi più importanti della recente storia giallorossa.

Il dirigente salentino conclude la sua esperienza dopo aver contribuito al ritorno stabile del club in Serie A, centrando quattro salvezze consecutive e costruendo un modello basato sulla valorizzazione dei giovani e sulla sostenibilità economica.

Alla base della scelta ci sarebbe soprattutto la volontà di prendersi una pausa dopo anni vissuti con grande intensità. Negli ultimi mesi Corvino aveva più volte sottolineato le difficoltà legate alla pressione crescente attorno al mondo del calcio e ai cambiamenti del contesto sportivo moderno.

Durante la sua gestione il Lecce ha valorizzato numerosi talenti, riuscendo a coniugare risultati sportivi ed equilibrio finanziario. Un percorso che ha permesso alla società di consolidarsi nella massima serie.

Dopo che il divorzio tra il Lecce e Corvino sarà ufficializzato il ds Stefano Trinchera potrebbe assumere anche la responsabilità dell’area tecnica.