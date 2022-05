Covid, 2.830 nuovi casi, 503 nel leccese (ancora al secondo posto). Il primo giorno senza mascherine e green pass nei ristoranti. Ecco dove restano i dpi

LECCE – Le mascherine sono ancora consigliate (“raccomandate”) nei luoghi chiusi, ma restano obbligatorie in alcuni posti pubblici al chiuso, come cinema, teatro, spettacoli, competizioni sportive e mezzi pubblici. In quasi tutti i paesi europei l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale è superato. Oggi, primo maggio 2022, è il primo giorno in cui si accede nei ristoranti e nei locali aperti al pubblico senza mascherina e senza green pass. Tutto viene lasciato alla responsabilità del singolo. Così si supera anche l’ipocrisia di chi usa la stessa mascherina per un mese. Nei cinema, teatri, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi culturali al chiuso in generale, gli stadi, i palazzetti e le competizioni sportive si potrà accedere solo con le mascherine fino al 15 giugno. La certificazione verde resterà solo per gli accessi in ospedale fino al 31 dicembre di quest’anno. Il bollettino epidemiologico di oggi, intanto, segnala 2.830 nuovi casi in Puglia (con 19.762 test effettuati nelle scorse 24 ore), 503 nel leccese (provincia che resta sempre al secondo posto per numero di positivi). Sono diventati 101.770 gli attualmente positivi, 525 i ricoverate in area non critica e 26 i pazienti in terapia intensiva. Sono stati registrati 10 decessi nelle ultime 24 ore: sono tutti pazienti con gravi patologie pregresse.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.031

Provincia di Bat: 176

Provincia di Brindisi: 325

Provincia di Foggia: 319

Provincia di Lecce: 503

Provincia di Taranto: 449

Residenti fuori regione: 20

Provincia in definizione: 7