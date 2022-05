Covid, calano ancora i ricoverati. 3.908 nuovi positivi in Puglia, 671 nel leccese. Mascherine obbligatorie quando si lavora (se non si è isolati)

PUGLIA – Le mascherine chirurgiche continuano essere obbligatorie per i lavoratori, nonostante le polemiche, visto che ora il virus è simile a una normale influenza. È stato confermato fino a giugno l’utilizzo del Protocollo, del 6 aprile, per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Ieri nella riunione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali è stato deciso di estendere l’obbligo per i lavoratori entro il 30 giugno e poi valutare allo scadere l’eliminazione o meno dell’obbligo. Il paradosso è che mentre tutti saranno senza mascherina in un pub, il cameriere ai tavoli la indosserà (magari anche usata per più giorni), senza che questo possa metterlo al riparo dalle “goccioline infettanti”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

L’indice dei positivi sale, secondo il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 5 maggio 2022, ma la situazione negli ospedali rimane sotto controllo: dunque possiamo continuare ad essere ottimisti. Sono diventati due i pazienti gravi nella terapia intensiva del DEA. Con 22.779 (ieri 20.136) test eseguiti e 3.908 (ieri 3.101) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 17,16% rispetto al 15,40% di ieri, al 18,36% di martedì, al 13,84% di lunedì, al 14,32% di domenica, al 16,40% di sabato, al 17,63% di venerdì, al 18,86 di giovedì.

Si registrano 12 decessi rispetto ai 10 di ieri, ai 16 di martedì, agli 8 di lunedì, ai 10 di domenica, ai 17 di sabato, ai 2 di venerdì, ai 3 di giovedì.

Su 3.908 positivi (ieri 3.101), 671 (ieri 574) si registrano in provincia di Lecce (come numero di positivi scende fra le province pugliesi al terzo posto dopo Bari, con 1.404, e Taranto, con 695).

Complessivamente i ricoverati scendono da 570 a 546 (-24), mentre gli attualmente positivi scendono da 98.484 a 97.105 (-1.379).

Dei 546 ricoverati, 521 (ieri 545, -24) sono in area non critica, mentre 25 (ieri 25, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.404

Provincia di Bat: 246

Provincia di Brindisi: 406

Provincia di Foggia: 442

Provincia di Lecce: 671

Provincia di Taranto: 695

Residenti fuori regione: 36

Provincia in definizione: 8