Covid, i dati ISS: la pandemia ha fatto aumentare i fumatori. 1.756 nuovi positivi in Puglia, 386 nel leccese (sempre al secondo posto per contagiati)

PUGLIA – Uno dei danni collaterali del covid in Italia è stato l’aumento dei fumatori. La notizia viene diffusa attraverso il report ISS nella Giornata internazionale contro il fumo da tabacco: i dati non sono confortanti. La pandemia, con i lockdown e le restrizioni, ha fatto danni collaterali molto gravi: sono aumentati i disturbi mentali e anche i fumatori. Quest’anno ci sono 12,4 fumatori in Italia (rappresentano il 24,2% della popolazione): un’impennata di 800mila fumatori a causa del Covid. La media è di 11 sigarette al giorno. I giovani partono da meno di 10 per poi salire secondo l’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Il fumo provoca l’insorgenza di numerose patologie cronico-degenerative (in particolare a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare) e il maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce. Il tempo ci presenterà il conto anche di questo aumento, con una maggiore diffusione di determinate patologie respiratorie e oncologiche. Il COVID-19, tra l’altro, con il blocco degli ospedali e della prevenzione, durante le ondate più minacciose, a creato non pochi problemi nella cura e nella diagnosi di tante altre patologie.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Intanto, il bollettino epidemiologico di oggi registra una leggera salita della curva del contagio, ma i numeri sono sempre sotto controllo e i ricoverati sono un numero ridotto. Con 13.584 ieri 6.046) test eseguiti e 1.756 (ieri 518) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 12,93% rispetto all’8,57% di ieri, al 9,95% di domenica, al 10,85% di sabato, al 12,09% di venerdì, all’11,21% di giovedì, all’11,64% di mercoledì, al 13,74% di martedì.

Si registrano 11 decessi rispetto ad 1 di eri e domenica, ai 6 di sabato, ai 14 di venerdì, ai 4 di giovedì, agli 11 di mercoledì, ai 14 di martedì.

Su 1.756 positivi (ieri 518), 386 (ieri 102) si registrano in provincia di Lecce (sempre al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 319 a 287 (-32), mentre gli attualmente positivi scendono da 27.070 a 26.486 (-584).

Dei 287 ricoverati, 275 (ieri 306, -31) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 13, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 610

Provincia di Bat: 100

Provincia di Brindisi: 148

Provincia di Foggia: 255

Provincia di Lecce: 386

Provincia di Taranto: 237

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 4