Covid, niente mascherine ai seggi. Sileri: “Stiamo completando l’endemizzazione del virus. A settembre, con questi dati, a scuola senza dpi”. 1547 nuovi positivi in Puglia, 289 nel leccese

PUGLIA – I dati sul covid continuano a essere molto confortanti, con rarissimi casi di malattia grave. “Con la situazione epidemiologica attuale, l’addio amministrativo alla mascherina dal 15 giugno è auspicabile – ha spiegato il sottosegretario Pierpaolo Sileri a Sky – Il mio personale suggerimento da medico è di tenerla sempre con sé e di utilizzarla nelle situazioni di assembramento”.

“Un esempio di questo nuovo approccio – ha proseguito Sileri – è quello delle prossime elezioni amministrative, per le quali i Ministeri della Salute e dell’Interno hanno appena emanato una circolare che prevede una ‘forte raccomandazione’ per l’utilizzo della mascherina durante le operazioni di voto: ‘questa decisione è stata presa sulla base dell’andamento della circolazione virale, in costante diminuzione, e lascia alla responsabilità individuale la scelta dell’utilizzo o meno: se il seggio è affollato io consiglio di tenerla indossata – commenta Sileri.

Link Sponsorizzato

Altro tema sul quale è intervenuto il Sottosegretario è quello della scuola: ‘La recente decisione del TAR ha ribadito l’obbligo delle mascherine sino alla fine degli esami, ma se a settembre la situazione epidemiologica sarà analoga a quella attuale, non vedo ostacoli rispetto ad una ripresa dell’attività scolastica senza limitazioni’.

Sileri ha concluso: “Dobbiamo imparare a convivere con il virus come già facciamo per altri patogeni come l’influenza, senza preoccuparcene in maniera eccessiva. Stiamo completando l’endemizzazione del virus, in autunno ci potrà essere una ripresa della circolazione ma non sarà comunque paragonabile a quanto abbiamo vissuto. La nuova sotto-variante Omicron 5 potrebbe crearci qualche problema, ma se l’eventuale incremento dei contagi non si rifletterà sul numero dei ricoveri non vedo ragione di allarmarsi”.

Link Sponsorizzato

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi non tradisce l’andamento di questi mesi. In Puglia, con 11.026 (ieri 11.140) test eseguiti e 1.547 (ieri 1.347) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 14,03% rispetto al 12,09% di ieri.

Su 1.547 positivi (ieri 1.347), 289 (ieri 262) si registrano in provincia di Lecce (scesa al terzo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 257 a 254 (-3), mentre gli attualmente positivi scendono da 20.447 a 17.624 (-2.823).

Dei 254 ricoverati, 239 (ieri 241, -2) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 16, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 540

Provincia di Bat: 134

Provincia di Brindisi: 110

Provincia di Foggia: 300

Provincia di Lecce: 289

Provincia di Taranto: 150

Residenti fuori regione: 20

Provincia in definizione: 4