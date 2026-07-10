Blitz antidroga della Dia, 23 arresti all’alba: “Telecamere puntate sulla caserma dei carabinieri per sfuggire ai controlli”

SALENTO – Un’indagine durata tre anni, nata da un’inchiesta sul traffico internazionale di droga tra Albania e Puglia, è sfociata all’alba in un maxi blitz della Direzione investigativa antimafia.

Sono 23 le misure cautelari eseguite tra Puglia, Lazio, Calabria e Basilicata nei confronti di altrettante persone che, secondo l’accusa, facevano parte di due distinte organizzazioni dedite all’importazione e allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish.

L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Lecce Valeria Fedele, su richiesta del pm Giovanna Cannarile della Direzione distrettuale antimafia: in 21 sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera.

L’inchiesta, denominata “Whisper” (sussurro) prende il nome dalla particolare cautela che, secondo gli investigatori, gli indagati adottavano durante le conversazioni, parlando a bassa voce per evitare di attirare l’attenzione.

L’attività investigativa della Dda di Lecce, sviluppata tra il 2022 e il 2025, trae origine dagli elementi raccolti nell’operazione “Ura”, coordinata dalla Dda di Bari e condotta anche dalla Squadra investigativa comune tra Italia e Albania.

Secondo la ricostruzione accusatoria, le due organizzazioni operavano rispettivamente nel territorio di Oria, in provincia di Brindisi, e nel capoluogo salentino. La prima avrebbe gestito l’importazione di eroina e cocaina dall’Albania attraverso una rete di corrieri, utilizzando anche donne, minori e cittadini albanesi che viaggiavano sugli autobus di linea della tratta internazionale Italia-Albania. La droga sarebbe stata custodita in un’officina e successivamente trasferita in due case di campagna trasformate in laboratori per il taglio e il confezionamento, prima di essere immessa sul mercato salentino.

Per il gruppo leccese, invece, la procura contesta un’organizzazione capace di mantenere operativi i traffici anche durante la detenzione del presunto promotore. Secondo gli investigatori, gli ordini sarebbero stati trasmessi all’esterno attraverso la moglie, mentre i rifornimenti di eroina sarebbero arrivati da fornitori albanesi attivi nel Materano e quelli di cocaina da referenti della Calabria.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente circa 58 chilogrammi di sostanze stupefacenti — 30 di eroina, 25 di marijuana e 3 di cocaina — oltre a due pistole con munizioni. Sono stati inoltre individuati due laboratori per il taglio della droga e arrestati in flagranza 15 soggetti.

Tra gli elementi raccolti dagli investigatori figura anche un presunto registro contabile, trovato nel telefono di una delle indagate, nel quale sarebbero annotate consegne di 56 chilogrammi di eroina e 4 chilogrammi di cocaina, con movimentazioni economiche per oltre 400mila euro nel solo periodo compreso tra settembre e dicembre 2021.

Le indagini hanno inoltre documentato, secondo l’accusa, il tentativo di uno degli indagati di installare telecamere con sim 4g per sorvegliare la caserma dei carabinieri di Oria e i principali accessi alla città, verosimilmente per individuare eventuali controlli e agevolare una possibile fuga in caso di intervento delle forze dell’ordine.