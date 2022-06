Matrimonio in piazza con cassa armonica e una tv straniera: ma infuria la polemica politica

TRICASE (Lecce) – Una grande cassa armonica e degli addobbi floreali. Con questa cornice Piazza Pisanelli, nel cuore del centro storico di Tricase, ha ospitato il matrimonio di una giovane coppia che, nel giorno del fatidico sì, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad occupare l’intera piazza. Un matrimonio in pompa magna celebrato nel pomeriggio di venerdì 3 giugno con tanto di telecamere di una tv straniera arrivata nel basso Salento per riprendere l’evento. E la zona, per alcune ore, è rimasta anche off limits al traffico per motivi di sicurezza.

La sposa è arrivata in sella ad una vespa accompagnata dal padre e indossava un lungo abito lavorato in pizzo. Lui, invece, l’aspettava all’interno della chiesa di San Domenico. Erano più o meno 500 gli invitati assiepati in più punti della Piazza provenienti da ogni parte del mondo. Lo sposo, infatti, è un noto funzionario del Ministero degli Esteri e per regalare a sé e alla futura sposa un ricordo indelebile non ha esitato a sborsare un canone di 3mila euro per “occupare” la piazza per sette ore così come previsto dal regolamento comunale del canone unico patrimoniale. Tra la folla anche tanti curiosi e semplici cittadini che non hanno resistito alla “tentazione” di dare una sbirciatina all’evento che ha accesso i riflettori dei media sulla cittadina tricasina. E dopo il sì in chiesa, sposi e invitati si sono spostati in una località rinomata del basso Salento per brindare fino a tarda ora.

Come tutti gli appuntamenti che, inevitabilmente, creano clamore e attenzione non sono mancate le polemiche. L’opposizione si è scagliata contro il sindaco Antonio De Donno per un “matrimonio che non s’ha da fare” come avrebbe scritto il Manzoni. Il motivo? O meglio i motivi? Per alcuni consiglieri comunali d’opposizione il Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale non prevede l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento di matrimoni. L’articolo 3 della Costituzione italiana ci ricorda il rispetto delle norme e, soprattutto la parità di trattamento per tutti i cittadini senza distinzione di genere, di religione, di lingua, e di appartenenza sociale una coppia comune riceverebbe, in egual modo, l’intera piazza in locazione?”.

Figli e figliastri? E per questo è stata protocollata una richiesta di parere di legittimità. Il sindaco Antonio De Donno, per il momento, sprizza gioia da tutti i pori e sui social ha postato video e foto dell’evento. Ha parlato di “un’occasione di marketing territoriale unica per la città di Tricase” e sembra più interessato ai risvolti mediatici che alle polemiche scoppiate nelle ultime ore. “Mi sembra tutta una grande esagerazione – dice – alle interrogazioni formali risponderemo formalmente e i proventi – assicura – verranno usati per gli abitanti”. E vissero tutti felici e contenti?