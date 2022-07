“Fiabe, storie di vita e narratori”: la settima edizione della Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari

SALENTO – Seminari, workshop, laboratori e restituzioni pubbliche: è intensa la settimana della VI edizione della Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari, organizzata da Liquilab dal 18 al 24 luglio tra Tricase, Specchia Gallone e Castro, con la direzione scientifica di Eugenio Imbriani (Docente di Antropologia Culturale, Università del Salento), Ornella Ricchiuto (Sociologa e Ricercatrice in Antropologia Culturale), Monica Genesin (Presidente del Cesmil – Centro Studi Minoranze Linguistiche, Docente di Letteratura e Lingua Albanese, Università del Salento), Giuseppe Ricchiuto (Docente di discipline Pedagogiche e Sociali, Ricercatore in autobiografia), e la direzione artistica di Anna Cinzia Villani, cantante e danzatrice della tradizione orale. L’organizzazione no profit che lavora da anni sull’intreccio tra ricerca antropologica, arte, turismo per il recupero e la tutela della memoria antica, moderna e interculturale ha scelto un tema dal valore importante in questo particolare momento storico: “fiabe, storie di vita e narratori”, tutto il ciclo di incontri è infatti dedicato alla narrativa popolare, in particolare quella di trasmissione orale.

Link Sponsorizzato

Ogni comunità cerca di resistere al tempo elaborando storie e racconti per non perdersi, per capire lo status quo, per contrastare lo spaesamento. Gli uomini raccontano e si raccontano, parlano di sé, degli altri, di quel che è accaduto, o credono sia accaduto, oppure inventano storie, a volte del tutto inverosimili, di animali parlanti, di fantasmi, di santi, di strani esseri che vivono nei boschi.

Gli studiosi si sono preoccupati di distinguerne i generi: fiabe, favole, saghe, miti, storie di vita, storia orale, talvolta con qualche forzatura. Con il supporto di ricercatori ed esperti provenienti dall’Italia e dall’estero, la scuola si propone di esplorare il ricchissimo mondo della narrazione, guardando ai documenti innumerevoli raccolti, agli stili narrativi, agli strumenti analitici, ai problemi della catalogazione, incrociando metodologie ed esperienze, presentando gli studi e le inchieste, le passioni di alcuni dei più importanti narratori come Vito Domenico Palumbo, Aurora Milillo, Ernesto de Martino, Annabella Rossi, Alberto Cirese.

Link Sponsorizzato

Una residenza artistica offre inoltre l’opportunità di giocare con i repertori che sono poi restituiti al pubblico attraverso degli eventi.

Da lunedì 18 a domenica 24 luglio, quindi, si susseguono ogni pomeriggio workshop teorico-pratici di presentazione di una o più ricerche sulla narrativa popolare mediante proiezione di filmati, immagini, canti, esibizioni musicali. In programma per ogni sera uno spettacolo connesso al workshop pomeridiano mediante spettacoli teatrali, concerti musicali, reading.

I luoghi: a Tricase nella sede di Liquilab, nelle stanze cinquecentesche dell’ex-Convento dei Domenicani, in piazzetta Dell’Abate, nel centro storico, nel borgo “Puzzu” del centro antico; a Specchia Gallone, frazione di Minervino, nell’Ostello ex-scuola elementare e nel centro storico; a Castro, nel Castello Aragonese e nel centro storico. Tricase, Specchia Gallone e Castro sono nella Terra d’Otranto, un luogo davvero ricco di storie, felici e dolorose, di terra e di mare, di fame, di cibo, di lotte, di lavoro, di canti che vale la pena raccontare.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti: infoliquilab@gmail.com e tel. +39 348 3467609. A conclusione è rilasciato un attestato di partecipazione, valido per l’ottenimento di crediti universitari.

La rete di partner

L’iniziativa è organizzata da Liquilab con Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Ministero della Cultura; ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Ministero della Cultura; Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, Ministero della Cultura; Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia; Università del Salento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; SAGE – Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori, Università della Basilicata, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Foggia, Università del Salento. Cesmil – Centro Studi Minoranze Linguistiche, Università del Salento; Palaver, Università del Salento; Laboratorio musicale culturale arbëria; Associazione Culturale Donne Arbëreshe, San Marzano di San Giuseppe; Associazione Culturale Triskele, San Benedetto Ullano (CS); Associazione Musicale Core de Villani; Nasca Teatri di Terra.

Con il Patrocinio della Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, della Provincia di Lecce – Salento d’Amare. Consigliera Regionale Puglia con delega alla Cultura, Polo Biblio-Museale di Lecce, Museo Castromediano di Lecce, Comune di Tricase, Comune di Minervino di Lecce, Comune di Castro, Comune di San Marzano di San Giuseppe.

Lunedì 18 luglio

c/o Liquilab, ex-Convento dei Domenicani, piazzetta Dell’Abate, centro storico di Tricase

“Narratori e memorie popolari a Tricase”

20.30

Introduce e coordina Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in antropologia culturale, Liquilab

Alfredo De Giuseppe, Ore 8, sotto l’orologio

Salvatore Musio, Il “fil-rose” del Medioevo di Tricase. Una politica feudale al femminile

Ornella Ricchiuto, “Luciano Rottami… dalla riparazione alla rottamazione… come ogni cosa” da “Nc’era nna fiata u mesciu… Nc’era nna fiata a puteca”. Drammatizzazione di Anna Maria Marra, Compagnia Liquilab

Don Donato Bleve, Siamo la Chiesa, fondatore e direttore editoriale del periodico

Guido Sodero, Zia Maria da “I racconti salentini”. Drammatizzazione di Sabrina Marra, Compagnia Liquilab

Ercole Morciano, Cunti, cuntareddi e culacchi nella memoria popolare tricasina

Sergio De Blasi, La banda nella cultura musicale di Tricase

Ornella Ricchiuto, “Mesciu Luigi calzolaio” da “Nc’era nna fiata u mesciu… Nc’era nna fiata a puteca”. Drammatizzazione di Katia Rizzo, Compagnia Liquilab

Martedì 19 luglio

c/o Liquilab, ex-Convento dei Domenicani, piazzetta Dell’Abate, centro storico di Tricase

18.30 Benvenuto nella Bottega di Liquilab con interventi istituzionali di Raffaele Pittella, soprintendente – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Francesca Perrone, funzionario archivista – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

Presentazione della Scuola con Ornella Ricchiuto e Eugenio Imbriani

Lezione introduttiva: Narrabilia. Una prospettiva antropologica per ridare voce alla tradizione del racconto con Fabio Mugnaini, docente di Antropologia Culturale, Università di Siena

Cibo & Cultura – Geoportale della Cultura Alimentare: anteprima della VIII Edizione della Scuola Estiva di Storia delle Tradizioni Popolari 2023 con Leandro Ventura, Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Ministero della Cultura

20.30 Lu cuntu de la cummare furmiculicchia

a cura del Laboratorio Liquilab d’Arte ed Etnografia, Anna Cinzia Villani, direzione artistica

c/o Borgo Puzzu, via Catalano, centro antico di Tricase

22.00 “Nc’è trippa allu Puzzu…!” II edizione

Itinerario artistico: piazzetta Dell’Abate, via Santo Spirito, via della Carità, via Balie, via Marcello da Lecce, via Catalano

Liquilab e le Stanze della memoria

Con Ippolito Chiarello, regista e attore, con la partecipazione della Compagnia Liquilab, da una ricerca antropologica di Ornella Ricchiuto.

Mercoledì 20 luglio

c/o Liquilab, ex-convento dei Domenicani, piazzetta Dell’Abate, centro storico di Tricase

“La narrativa popolare nella comunità Grica”

18.00 Introduce e coordina Eugenio Imbriani

Seminario: il patrimonio culturale della comunità etnico-linguistica grica.

I racconti tramandati nel Salento ellenofono e i loro paralleli in Grecia e nelle altre minoranze greche (Albania e Ucraina) con Francesco Giovanni Giannachi, docente di civiltà bizantina, Università del Salento

La raccolta di Vito Domenico Palumbo con Salvatore Tommasi, studioso e scrittore

Rocco De Santis si racconta: testimonianze tra saperi arcaici, canti e musiche della tradizione grica

20.00 Laboratorio di canto della tradizione grica con Rocco De Santis, cantautore grico

22.00 Il canto di Anteo: restituzione artistica di canti e musiche della tradizione grica presentati nel workshop con Rocco De Santis e Mattia Manco Gregoriadis

Giovedi 21 luglio

c/o Ostello ex scuola elementare, centro storico del borgo Specchia Gallone

“La narrativa popolare in Puglia”

18.00 Intervento di Ettore Salvatore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce

Introduce e coordina Ornella Ricchiuto

Seminario: Fiabe e canti popolari di Terra D’Otranto con Eugenio Imbriani

La raccolta delle Fiabe e novelle del popolo pugliese e l’opera folclorica di Saverio La Sorsa con Domenico Copertino, docente di antropologia culturale, Università della Basilicata

20.00 Laboratorio di canto narrativo “La storia di Peppino e Rosetta”, a cura di Anna Cinzia Villani

c/o Largo Caduti, Borgo Specchia Gallone

22.00 I Cantastorie del Salento: fatti, cronache di oggi raccontate come ieri con Anna Cinzia Villani, voce (direzione artistica), Biagio De Francesco, polistrumentista, Daniela Olimpio, pittrice – autrice dei teli dipinti (le “pezze”), Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice, direzione progetto

Venerdi 22 luglio

c/o Liquilab, ex-convento dei Domenicani, piazzetta Dell’Abate, centro storico di Tricase

“Dalle storie di vita allo storytelling digitale”

18.30 Introduce e coordina Ornella Ricchiuto

Workshop: Lo storytelling digitale: pratiche, lessici e linguaggi di uno storytelling partecipativo su izi.TRAVEL e Loquis con Elisa Bonacini, archeologa, consulente per la comunicazione culturale e esperta di processi partecipativi, Courtesy Visiting Adjunct Professor Institute for Digital Exploration (IDEx), University of South Florida

Storytelling partecipato al Museo Etnografico della Vita Popolare di Tricase con Ornella Ricchiuto

Il Catalogo, il patrimonio culturale, il suo racconto: strumenti digitali e rappresentazione dei territori

Elena Musumeci e Fabrizio Magnani, funzionari demoetnoantropologi ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Ministero della Cultura

c/o Borgo Puzzu – via Catalano, centro antico di Tricase

21.00 Liquilab e le Stanze della memoria: inaugurazione del nuovo spazio espositivo e narrativo

Interventi istituzionali

Leandro Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Ministero della Cultura

Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Grazia Di Bari, Consigliera Regionale Puglia con delega alla Cultura

Luigi De Luca, dirigente della struttura di progetto,

Cooperazione territoriale e Poli Biblio-Museali, Regione Puglia

Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce

Ettore Caroppo, Presidente Regionale ANCI Puglia e Sindaco di Minervino di Lecce

La notte del grande fuoco: suggestione rievocativa dell’esplosione del 1964 nel Borgo “Puzzu” videomapping immersivo a cura di: ICPI – MiC, OpenLab Company, Liquilab con il visual project dei Quiet Ensemble

Progetti realizzati dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale – Ministero della Cultura – direttore Leandro Ventura, in collaborazione con OpenLab Company e con la partecipazione artistica dei Quiet Ensemble. Contributo scientifico di Ornella Ricchiuto e dell’archivio Liquilab, opere plastiche di Alessandra Stabile.

Staff di progetto

Stefania Baldinotti, antropologa, Responsabile dell’Archivio laboratorio audiovisivo, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

Laura Colombo, performer ed exhibit designer di Openlab Company

Francesco De Melis, etnomusicologo e regista, docente di Etnomusicologia, Università La Sapienza di Roma

Daniela Dispoto, architetto, docente di Exhibit Design Università La Sapienza di Roma

Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in antropologia culturale, responsabile LiquiMag – magazzino delle memorie di Liquilab

Luca Ruzza, achitetto, docente di Performance Design, Università La Sapienza di Roma

Con la collaborazione di

Giuseppe Ricchiuto, Erede e Custode delle Stanze della memoria

Eugenio Imbriani, Docente di Antropologia Culturale, Università del Salento

Daniele Met, fotografo, shooting fotografico “Stanze delle memoria”

Opere plastiche di Alessandra Stabile

Contributi elaborazione video, video design, audio e allestimento:

Mattia Alongi, Fabrizio Barraco, Zaccaria Barraco, Tito Alexandre Bottos, Natan A. Ruzza, Zeno Ruzza, Bernardo Vercelli

Musiche e canti popolari nel Borgo Puzzu con Cosimino De Papa, voce e tamburello; Rocco Gennaro, chitarra;

Alfredo Panarese, chitarra; Adriano Piscopello, violino; Antonio Ramos, chitarra; Anna Sabato, voce, tamburello; Anna Cinzia Villani, voce, organetto, tamburello; Rosa Valiani, danze salentine

Sabato 23 luglio

c/o Castello Aragonese, centro storico di Castro

“La narrativa popolare nella comunità arbëreshe”

17.00 Workshop di danze arbëreshe / albanesi, a cura di Paola Napolitano, Associazione Culturale Triskele,

San Benedetto Ullano (Cosenza)

19.00 Intervento di Luigi Fersini, sindaco di Castro

Seminario: Raccontare autobiografie attraverso le fotografie. Una ricerca sul campo con Robert Pichler, ricercatore di antropologia Accademia delle Scienze Austriaca (Vienna), Istituto di Studi Asburgici e di Studi Balcanici, settore di Studi Balcanici.

Il Patrimonio Culturale della Comunità Etnico-Linguistica Arbëreshe. Intervengono: Monica Genesin (Università del Salento), Flora Koleci (Università del Salento), Donato Martucci (Università del Salento).

Workshop: Fiabe, racconti e proverbi in lingua arbëreshe a cura di Marisa Margherita, responsabile sportello linguistico di San Marzano di San Giuseppe (Taranto).

Presentazione e descrizione di usi e costumi arbëreshe di San Marzano di San Giuseppe a cura di Carmela Catapano, esperta in costumi arbëreshe, Associazione Culturale Donne Arbëreshe, San Marzano di San Giuseppe

22.00 Spettacolo: Rituali, musiche e costumi della comunità arbëreshe di San Marzano di San Giuseppe (Shën Marcani) a cura del Gruppo Folk Katundi Jone: Leonardo Belvedere, fisarmonica; Luciano Vitti, chitarra; Erario Gregoria, voce e danza; Argentina Maikol, tamburello e voce; Argentina Marta, tamburello e voce.

Direzione artistica del Laboratorio Musicale Culturale Arbëria. Con la partecipazione dei corsisti del workshop di danze arbëreshe / albanesi a cura di Paola Napolitano, indossatori in abito tradizionale (festa, gala, giornaliero, sposa, lutto) a cura di Carmela Catapano

Domenica 24 luglio

c/o Liquilab, ex-Convento dei Domenicani, piazzetta Dell’Abate, centro storico di Tricase

“Biografia, studi e ricerche di Annabella Rossi”

21.00 Introduce Ornella Ricchiuto, coordina Eugenio Imbriani

Workshop: Tutti i colori di Annabella. Immagini e riflessioni del progetto di digitalizzazione del fondo Rossi Stefania Baldinotti, responsabile dell’archivio audiovisivo, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Ministero della Cultura

Spettacolo: Il serpente d’oro, a cura di Anna Cinzia Villani. Dai materiali di ricerca sul tarantismo di Annabella Rossi dell’Archivio audiovisivo dell’ICPI – MiC alla restituzione artistica e drammatizzata

23.00 Festa di comunità con Ronda di Pizzica Pizzica, con la partecipazione di Laboratorio Liquilab di musiche del sud Italia, a cura di Biagio De Francesco, danze salentine a cura di Rosa Valiani