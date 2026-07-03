Torna la Festa della Cozza Castrense: tre giorni di musica, gusto e divertimento a Castro

CASTRO (Lecce) – Alla sua terza edizione, la Festa della Cozza Castrense continua a crescere e a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina.

Il crescente apprezzamento da parte dei cittadini, dei turisti, delle istituzioni e dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono Castro per vivere questa esperienza ha spinto gli organizzatori a compiere un ulteriore passo avanti, ampliando la manifestazione da due a tre giornate.

Una scelta importante che comporta un notevole impegno organizzativo per Marevivo, soprattutto in un periodo particolarmente intenso come quello della stagione estiva. Uno sforzo che l’azienda ha deciso di affrontare con entusiasmo, accogliendo l’invito del territorio e delle istituzioni a rendere la manifestazione ancora più ricca e partecipata.

«Quando tre anni fa abbiamo immaginato la Festa della Cozza Castrense, il nostro obiettivo era creare un momento di valorizzazione della nostra tradizione marinara e del prodotto che più rappresenta Castro. Oggi vedere questa manifestazione crescere anno dopo anno, con una partecipazione sempre più numerosa di cittadini, turisti e operatori del territorio, ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità.

La scelta di passare da due a tre giornate nasce proprio dalle richieste e dall’entusiasmo che abbiamo raccolto nelle precedenti edizioni. Per Marevivo significa affrontare uno sforzo organizzativo importante nel pieno della stagione estiva, ma lo facciamo con grande piacere perché crediamo che questa festa rappresenti un’opportunità concreta di promozione per Castro, per il Salento e per tutte le eccellenze che il nostro territorio esprime.

Abbiamo voluto costruire un programma capace di parlare a tutti: famiglie, giovani, appassionati di musica, turisti e cittadini. Allo stesso modo abbiamo ampliato l’offerta gastronomica e gli spazi dedicati ai visitatori, mantenendo sempre al centro la protagonista assoluta della manifestazione: la Cozza Castrense.

Il nostro auspicio è che la Festa della Cozza Castrense continui a crescere diventando sempre più un appuntamento identitario dell’estate salentina, capace di raccontare il mare, le tradizioni, la cultura e l’ospitalità della nostra terra.» fa sapere Vincenzo Ciullo, CEO Marevivo S.r.l. e Presidente della Società Cooperativa di Pescatori La Castrense

L’obiettivo è quello di offrire tre giornate capaci di coinvolgere pubblici diversi, attraverso un programma artistico variegato e di qualità.

Programma Artistico

Venerdì 10 luglio: Alta Frequenza e Ciccio Riccio

Serata di musica live e diretta radiofonica per inaugurare la festa con energia e allegria.

Sabato 11 luglio: Après La Classe in concerto

La storica band salentina sul palco con un concerto esplosivo, pieno di ritmo e contaminazioni musicali.

Domenica 12 luglio: Fiori d’Ulivo

Spettacolo di teatro-danza ispirato ai ritmi e ai colori del Salento (direzione artistica Pamela Blasi).

Domenica 12 luglio: Consuelo Alfieri in Concerto

Gran chiusura con un concerto raffinato che rilegge la tradizione salentina in chiave moderna e suggestiva.

Sempre nella giornata conclusiva, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Fiori d’Ulivo”, realizzato dal corpo di ballo diretto da Pamela Blasi. Un momento artistico di grande significato che racconterà il Salento nella sua essenza più autentica: il mare, la cultura, le tradizioni popolari e il forte legame con la terra. Lo spettacolo offrirà anche un messaggio di speranza e rinascita legato al patrimonio olivicolo salentino, simbolo della nostra identità e della volontà di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 vi è inoltre la creazione di uno spazio dedicato ai bambini, pensato per rendere la manifestazione sempre più accogliente e fruibile per le famiglie.

Importanti novità anche sul fronte gastronomico.

Accanto ai grandi classici che hanno reso famosa la manifestazione, come le cozze Castrensi crude, la pasta con le cozze Castrensi, le cozze pastellate e l’impepata di cozze, il pubblico potrà trovare un’offerta ancora più ampia e completa. Saranno infatti presenti specialità molto apprezzate come l’insalata di mare, la tradizionale frittura di calamari, le patatine fritte per i più piccoli e le ostriche “Perla del Salento”, ma anche per la prima volta, i gamberoni pastellati e un nuovo panino con burger di pesce pensato per chi desidera gustare i sapori del mare in una formula pratica e informale e il beverage artigianale locale.

Un’offerta gastronomica studiata per soddisfare ogni esigenza e confermare la Festa della Cozza Castrense come un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La crescita costante della manifestazione rappresenta per gli organizzatori una grande soddisfazione, ma anche una responsabilità. L’ambizione è quella di continuare ad ascoltare il pubblico, migliorare ogni anno e contribuire a fare della Festa della Cozza Castrense un punto di riferimento sempre più importante per l’estate di Castro e dell’intero Salento.