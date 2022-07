“Nel Segno dello Zerro: da piccolo pesce a grande ricetta”: a Castro oggi l’appuntamento con WWF

Sarà nel pomeriggio di oggi “Nel Segno dello Zerro: da piccolo pesce a grande ricetta nel Salento”, l’evento del WWF sulle terrazze delle friggitorie Parco Isola del Sole e Isola del Sole 365 di Castro che vedrà come protagonista lo zerro, tipologia di pesce molto diffuso nel nostro Mediterraneo. Lo zerro in passato era protagonista indiscusso delle nostre tavole perché pescato in quantità industriali, per il suo basso valore economico e la facilità di recupero. Basti pensare alla celebre ricetta della scapece gallipolina, nella quale sin dal Medioevo, infatti, veniva fritto e lasciato marinare nelle tinozze dette “calette” tra strati di mollica di pane imbevuti d’aceto e zafferano.

Oggi sullo zerro si riaccendo i fari grazie a WWF e all’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, che include AMP di Porto Cesareo, cooperative di pescatori, associazioni di categoria, i comuni di Porto Cesareo e Nardò, Capitaneria di Porto, GAL, ASL, centri di ricerca e dall’azienda ittica MareVivo con l’intento di promuovere una pesca sostenibile, offrire maggiore supporto ai pescatori locali e condurre la coscienza comune verso un consumo responsabile.

L’evento di oggi si lega al progetto “Pescare oggi per domani”, partito nel 2018 e portato avanti da WWF fino al 2022, l’Anno internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura (IYAFA) secondo le Nazioni Unite. Oggi la pesca intensiva è causa di uno sfruttamento eccessivo dei nostri mari e delle specie animali che li abitano. Per tale motivo il WWF è impegnato sul campo in diversi siti italiani: il Golfo di Patti in Sicilia, l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis –Isola di Mal Ventre in Sardegna, quella di Santa Maria di Castellabate in Campania e quelle di Torre Guaceto e di Porto Cesareo in Puglia. Proprio nel Salento l’associazione si muove spingendo lo zerro, per trasformare il consumo di questo pesciolino in una filiera sostenibile, migliorare la gestione delle risorse ittiche, garantendo così la salvaguardia dell’ecosistema e la sussistenza dei pescatori artigianali.

“Questo piccolo pesce, che viene pescato in grandi quantità da novembre a fine aprile, attualmente è poco conosciuto e utilizzato, pur facendo parte dell’antica tradizione culinaria salentina. Oggi invece si ritrasforma in una preziosa risorsa sia per migliorare le condizioni socioeconomiche dei pescatori della piccola pesca, sia per allentare la pressione di pesca su altre specie fin troppo sfruttate” sostiene Giulia Prato, Marine Programme Manager del WWF.

La degustazione gratuita in programma, grazie al contributo di MareVivo di Castro, si presenta come un’esperienza pilota interessante, occasione per conoscere da vicino il pesce zerro e renderlo adatto alla cucina, sfornando gustosi prodotti. Non solo cibo, però, ma anche consapevolezza e cultura. Ci sarà una mostra fotografica sul progetto, con pannelli informativi, si ascolteranno i pescatori e tutti potranno lasciare un feedback.

L’obiettivo è proteggere le specie sovrasfruttate, sostenendo al contempo la piccola pesca costiera che fornisce sostentamento e lavoro a migliaia di persone, senza rinunciare al gusto.

