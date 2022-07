Soldi a galoppini in due paesi per finanziare la campagna elettorale: indagati sindaco e assessore

SCORRANO/ARADEO/GALLIPOLI – Galoppini assoldati nei paesi per comprare pacchetti di voti in vista del rinnovo del Consiglio regionale della Puglia. L’inchiesta sulla sanità salentina ha allungato I propri tentacoli anche su un campo minato, come quello delle elezioni, su cui molto spesso è facile inciampare. In questo caso a scivolare è stato il neo sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, nominato primo cittadino nella recente tornata elettorale del 13 giugno 2022 quando ha ottenuto oltre 2400 preferenze. Il sindaco, raggiunto dall’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, è indagato con l’accusa di corruzione elettorale insieme al “suo mentore” e già assessore regionale in quota all’Udc Salvatore Ruggeri.

Le indagini della Guardia di Finanza di Otranto avrebbero svelato il piano elettorale: Pendinelli, in qualità di candidato nella Lista “Popolari con Emiliano” in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e del Presidente fìssate il 20 e 21 settembre 2020, insieme al suo mentore, avrebbe promesso e offerto denaro ai loro referenti politici in diversi comuni del Salento per comprare pacchetti di voti, persino quantificandone il prezzo per ogni singolo voto. E per suggellare il legame tra i due nell’ordinanza la giudice Simona Panzera rimarca come Mario Pendinelli, attuale consigliere regionale eletto nell’ultima tornata elettorale Regionale 2020 con la lista Popolari con Emiliano, sia una “creazione politica” di Ruggeri. E’ persona che si è rivelata a sua incondizionata disposizione per la gestione degli affari privati di Ruggeri come anche agli affari di rilievo pubblico non esitando ad assecondarne all’occorrenza i metodi e logiche illecite. il tornaconto personale e politico elettorale è stato coltivato pregiudicatamente sin dalla fase genetica della sua investitura popolare”.

Gli sforzi per procacciare voti sarebbero stati profusi, in particolare, nei comuni di Aradeo e Gallipoli. Nel primo paese, Ruggeri avrebbe promesso a due galoppini 6mila euro per ottenere in cambio, per il loro tramite, un pacchetto di voli a vantaggio del suo candidato Pendinelli quantificati in sede di accordo in circa 120. In realtà, dopo la tornata elettorale, i risultati sui voti racimolati ad Aradeo non sarebbero stati lusinghieri nonostante l’ingente somma sborsata. In una conversazione nel suo studio con Pendinelli, Ruggeri sbotta per il misero bottino di preferenze racimolate e gli investigatori raccolgono una confidenza: “Quanti voti ha preso Mario….40? Vi dico una cosa….diciamo che a tutto oggi mi è costato 150 euro a voto…io ti ho dato 6mila euri….6mila per portare Mario…tutto a posto…tutto a posto…(bestemmia)”.

E altri 10mila euro sarebbero stati finanziatri dall’allora assessore e consegnati a Pendinelli per procacciare voti nella città di Gallipoli tramite l’intercessione di un noto imprenditore della città bella: “Prendilo, dagli 10 mila euro te li dò subito e poi gli altri te li dò dopo…gli altri glieli do dopo” dice Ruggeri al suo uomo di fiducia. Le preferenze sarebbero state quantificate in 75 tanto che Ruggeri si lasciava andare ad una confidenza: “Non posso dire niente a quel ragazzo”.

Di fatto nell’ambito della lista “Popolari con Emiliano”, Pendinelli ottenne 5103 voti classificandosi al terzo posto, nell’ambito della coalizione a supporto di Emiliano, per numero di preferenze ricevute complessivamente. Pendinelli si vedeva nominato consigliere regionale.