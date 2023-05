Birra e Sound: per Fargetta la carica dei 10mila e stasera Antonio Castrignanò&Taranta Sound

LEVERANO (LE) – E’ stato un grande successo quello del dj Mario Fargetta che ha praticamente trascinato l’intera piazza di Leverano facendo ballare i 10 mila presenti.

La manifestazione Birra e Sound si conferma tra le più seguite ed apprezzate dell’estate salentina.

E questa sera ci sarà l’ultimo appuntamento della 16esima edizione del festival internazionale della birra a Leverano (Le).

Si chiude infatti oggi quella che è stata un’edizione da record che ha bissato e superato le edizioni precedenti in termini di numeri, presenze, qualità, programmazione, offerta brassicola e gastronomica.

Una domenica, questa, che risente dell’energia portata, come detto, da Fargetta che ha letteralmente infiammato la piazza centrale dell’area mercatale dove un fiume di gente ha ballato al ritmo scandito da uno dei guru della consolle per eccellenza.

Un sorso di birra artigianale made in Leverano, i piatti e un pubblico da grandi occasioni e super Mario ha fatto al storia, as usual.

Stasera la sette giorni dedicata alla cultura birraia, ritenuta ormai a pieno titolo uno degli eventi di promozione turistica a livello regionale, chiude i battenti con la taranta di Antonio Castrignanò&Taranta Sound. Musicista, compositore e autore salentino, Castrignanò dal 2003 è voce e tamburo della ‘Notte della Taranta’.

Sul palco pineta concerto dei Giufà.

“Birra e Sound compie 18 anni – spiega il patron, Maurizio Zecca – e diventa maggiorenne confermandosi appuntamento magico e imperdibile nel cuore dell’estate pugliese, come confermato dal sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione. A rendere straordinario l’evento è l’affetto, il calore, la presenza di un pubblico che edizione dopo edizione cresce e ci omaggia del suo colore,del suo sostegno. Abbiamo presentato una festa ricca di eventi, buon cibo e ottime birre puntando anche a prodotti alcol free per chi si mette alla guida in sicurezza. E poi un cartellone di eventi e spettacoli unico, vario, partecipato”.

Birra e Sound è una festa per tutti, e soprattutto accessibile a tutti, come conferma la collaborazione con Abilfesta, l’Integrazione Onlus e la Cooperativa la Ruota del Mulino che hanno garantito servizi per diversamente abili e integrazione di “ragazzi speciali” che hanno lavorato insieme al resto dello staff del festival dimostrando che la disabilità è negli occhi di chi guarda.

La direzione artistica del festival è di Gianluca Ziza.