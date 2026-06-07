Alla scoperta del Salento: I fari, colonne portanti delle notti e ancore di salvezza dei naviganti

Alti, bianchi, solitari. Sin dall’antichità i fari hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per i naviganti, salvandoli da mari in tempesta e notti senza stelle e guidandoli con la loro luce intermittente, tesa a squarciare il buio, verso la terraferma e un porto sicuro.

Opere di architettura e di ingegno, alcuni costituiscono dei veri e propri capolavori.

Il Salento, che ne conta 4, vanta due tra i fari più belli d’Italia: quello di Punta Palascìa, ad Otranto, e quello di San Cataldo. Gli altri due, invece – il faro di Santa Maria di Leuca e il faro sull’isola di Sant’Andrea, nei pressi di Gallipoli – si inseriscono in un’altra classifica: quella dei fari più alti.

Il faro di Punta Palascìa è sicuramente il più rinomato, non solo a livello nazionale ma anche internazionale: basti pensare che è uno dei 5 fari del Mediterraneo tutelati dalla Commissione Europea.

Costruito nel 1867 sui resti di una precedente torre di avvistamento, è alto 32 metri e si erge su un promontorio roccioso, a strapiombo sul mare, nel punto più ad Est d’Italia, meglio noto come Capo d’Otranto. Ecco perché qui la tradizione vuole che, la notte di San Silvestro, ci si riunisca per assistere alla prima alba del nuovo anno.

Ma ad attendere il visitatore dall’alto della sua terrazza, vi è anche un altro spettacolo della natura: il Mar Ionio e il Mar Adriatico che si prendono per mano. Punta Palascìa è infatti, secondo le carte nautiche e gli accordi internazionali, il punto d’incontro tra queste due distese d’acqua, di colori e salinità diverse, che si fondono e confondono tra loro.

Talvolta, se si è fortunati, si riescono anche a scorgere in lontananza le montagne dell’Albania, che rendono il panorama, di per sé mozzafiato, ancora più magico.

Il faro, gestito dalla Marina Militare Italiana e adibito a stazione metereologica, restò in funzione fino agli anni ’70 del 1900, dopodiché venne abbandonato. A partire dagli anni 2000 fu sottoposto ad un intervento di recupero; dal 2005 è tornato a rischiarare, con la sua luce, l’oscurità delle notti idruntine.

Al suo interno, una scala a chiocciola composta da 150 scalini conduce fino in cima, dove è custodito il gioiello del faro: la sua lanterna. Quest’ultima proviene direttamente da Parigi e reca la firma di Augustine-Henry Lepaute, allievo prediletto del celebre ingegnere francese Gustave Eiffel.

Costruita nel 1884, emette un segnale luminoso visibile fino a 18 miglia nautiche e sino agli anni ’60 ad alimentarla era il petrolio; adesso invece, una cellula solare.

Ai piedi del faro, una struttura che, per anni, ha fatto da dimora a coloro ai quali era affidata la custodia del luogo: i guardiani, figure che nell’immaginario collettivo hanno sempre esercitato un certo fascino, circondate com’erano da quell’alone di solitudine e di mistero.

A poca distanza è stato inoltre allestito il Museo Multimediale del Mare, all’interno del quale è possibile scoprire la flora e la fauna tipiche del territorio.

Ciò che invece rende unico e inestimabile il faro di San Cataldo è il luogo che lo ospita: un’insenatura che conserva i resti di un antico molo voluto dall’imperatore Adriano nel II secolo d.C e che, proprio per questo, prendeva il nome di “Porto Adriano”.

Edificato intorno alla seconda metà del 1800 e attivo dal 1897, il faro è alto 23 metri, è di forma ottagonale e genera un fascio luminoso visibile fino a 5 miglia. La struttura dove un tempo vivevano i suoi guardiani, oggi è sede dell’Ufficio marittimo locale.

Di forma ottagonale è anche l’imponente faro di Santa Maria di Leuca, che con i suoi 47 metri di altezza si innalza sulla sommità di Punta Meliso, a pochi passi dalla Basilica “de Finibus Terrae”.

A progettarlo fu l’ingegnere Achille Rossi nel 1864, lì dove in precedenza sorgeva un’antica torre saracena. In funzione dal 1866, la sua lanterna proietta una luce visibile fino a 27 miglia e, per raggiungerla, occorre percorrere una scala a chiocciola, composta da 254 scalini. Ma una volta lasciatosi alle spalle anche l’ultimo gradino, la vista che ci si trova davanti fa dimenticare qualsiasi fatica: il blu del mare che abbraccia l’azzurro del cielo, con le coste dell’isola di Corfù che spuntano all’orizzonte.

Altrettanto incantevole è il paesaggio che fa da sfondo al faro sull’isola di Sant’Andrea, paradiso naturale incontaminato di circa cinquanta ettari distante da Gallipoli solo pochi chilometri.

Alto 46 metri e acceso per la prima volta nel 1866, il faro è rimasto in stato di abbandono per molti anni; recentemente ristrutturato, dal 2005 ha ripreso ad illuminare le acque ioniche con la sua lanterna, in grado di raggiungere una distanza di 20 miglia.

A infrangere il silenzio che regna sull’isola, oggi completamente disabitata, solo il rumore delle onde del mare.

Lo stesso mare che ogni notte assiste al risveglio di questi giganti buoni, pronti a vegliare, ciascuno dalla propria postazione, sulla vita di quanti si trovano, per un motivo o per un altro, a solcare le sue acque.