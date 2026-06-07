Ballottaggi, oggi 200 seggi aperti in sei comuni pugliesi

Si torna al voto oggi per il secondo turno di ballottaggio in sei comuni pugliesi. Complessivamente saranno circa 182mila i cittadini chiamati a recarsi ai 203 seggi allestiti a Trani (unica città capoluogo di provincia al voto), Molfetta (Bari), San Giovanni Rotondo (Foggia), San Vito dei Normanni (Brindisi), Casarano e Tricase (Lecce). Si vota oggi dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00.

Dei dodici candidati che si sfideranno all’ultimo voto, dieci sono uomini e due donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo.

A Trani sarà sfida tra centrosinistra e centrodestra, con Marco Galiano, sostenuto da Pd, Popolari, Italia viva, Alleanza verdi a sinistra, Popolari con Galiano e Per, che contenderà la poltrona di primo cittadino ad Angelo Guarriello, sostenuto da una coalizione composta da FdI, Movimento Trani libera, lista Angelo Guarriello, Forza Italia. Al primo turno, con un’affluenza alle urne del 65%, Galiano ha ottenuto poco più del 40% dei consensi, Guarriello il 30%.

A Molfetta, città attualmente commissariata, i cittadini dovranno scegliere tra Manuel Minervini (Rifondazione comunista, sostenuto dal campo largo) che al primo turno si è fermato al 44% e il civico Pietro Mastropasqua (36%).

A San Giovanni Rotondo sarà sfida tra due candidate donne: Rossella Fini, sostenuta dal campo largo e la candidata del centrodestra Floriana Natale.

Sarà ballottaggio anche a San Vito dei Normanni, con il centrodestra di Giacomo Viva (38% al primo turno) che sfiderà il campo largo di Marco Ruggiero (37%).

A Casarano ballottaggio tra Ottavio De Nuzzo del centrodestra, 40% al primo turno, e Marco Nuzzo del centrosinistra, quasi 29%.

A Tricase sfida tra i civici Andrea Morciano e Antonio De Donno, che al primo turno del 24 e 25 maggio hanno ottenuto rispettivamente circa il 25 e il 23% dei consensi.