More Restaurant, dove il mare diventa linguaggio

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More Restaurant, nel cuore di Lecce, è una realtà gastronomica che si sottrae alle consuete categorie del linguaggio della ristorazione contemporanea, invitando a entrare in uno spazio che parla una grammatica precisa, fatta di misura e consapevolezza, dove la cucina non ricerca l’effetto scenico ma una coerenza costante tra ciò che arriva in tavola e ciò che il territorio mette realmente a disposizione ogni giorno.

È un progetto che si muove dentro un’idea molto concreta di ristorazione e che riconosce il mare come materia viva e quotidiana, la stagionalità come disciplina, la qualità del prodotto come punto non negoziabile. Da qui nasce una cucina che non rincorre l’innovazione come slogan, ma la pratica come gesto quotidiano di interpretazione, trasformando la tradizione in qualcosa che resta riconoscibile anche quando cambia forma.

Alla base c’è la visione di Gianmarco e Massimiliano Morello e di Lorenzo che insieme alla loro squadra costruiscono un’identità gastronomica fondata sull’essenzialità e sull’equilibrio. Non una cucina che vuole impressionare, ma una cucina che punta a rimanere: nel gusto, nella memoria e nella chiarezza con cui racconta il mare e il suo territorio.

Il vostro menù si muove in perfetto equilibrio tra memoria e ricerca. Come riuscite a innovare senza perdere l’anima della migliore cucina di una volta?

Alla base della nostra filosofia c’è un profondo rispetto per la tradizione, per i sapori autentici e per la qualità delle materie prime, elementi che rappresentano l’anima della nostra cucina. Allo stesso tempo, crediamo che la gastronomia debba essere in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici. Per noi innovare significa reinterpretare i ricordi e le emozioni legate ai piatti della tradizione attraverso tecniche moderne, ma senza trasformare la cucina in qualcosa di complicato o distante dalle persone. Non siamo un ristorante gourmet fatto di porzioni minuscole o piatti difficili da capire: vogliamo che chi viene da noi riconosca subito i sapori del mare e della tradizione, trovando piatti ricchi, autentici e appaganti. Ogni proposta nasce dal desiderio di raccontare il territorio e il mare che ci circonda, valorizzandone i profumi, i colori e i sapori più autentici. Utilizziamo esclusivamente prodotti freschissimi provenienti dal nostro mare, selezionati quotidianamente con estrema attenzione alla qualità, alla provenienza e alla sostenibilità. Inoltre, il nostro menù segue rigorosamente la stagionalità delle materie prime, perché siamo convinti che ogni ingrediente debba essere espresso nel suo momento migliore, così da offrire piatti armoniosi, raffinati e ricchi di identità.

Il mare è protagonista assoluto, curate molto anche l’impiattamento, trasformandolo quasi in opere d’arte… quanto conta “emozionare” il cliente oltre il gusto?

Il mare è il cuore della nostra cucina e ogni piatto nasce per regalare un’esperienza completa. L’impiattamento è molto importante perché anche l’occhio vuole la sua parte: emozionare il cliente significa coinvolgerlo non solo attraverso il gusto, ma anche attraverso la vista, i profumi e l’atmosfera che riusciamo a creare.

Esiste un confine tra creatività e rispetto del prodotto?

Assolutamente sì. La nostra è una cucina semplice e generosa, legata alla tradizione e ai sapori autentici del territorio, ma rivisitata in chiave moderna ed elegante. La creatività deve sempre partire dal rispetto del prodotto: quando si lavora con materie prime di qualità, soprattutto il pesce, bisogna esaltarle e non coprirle. Il nostro obiettivo è trovare equilibrio tra gusto, tecnica ed estetica, mantenendo sempre riconoscibile l’anima genuina dei nostri piatti.

Qual è il piatto più amato dai vostri clienti?

Tutti i nostri piatti sono particolarmente apprezzati perché ogni proposta del menù nasce con l’obiettivo di valorizzare al massimo la materia prima del nostro territorio. Dai crudi di mare, che esprimono tutta la freschezza e la qualità del pescato quotidiano, fino ai dolci, ogni creazione è pensata in modo non convenzionale, con un approccio elegante e contemporaneo che punta sempre ad esaltare i sapori autentici senza mai alterarli. Anche i primi e le altre specialità di mare riscuotono grande successo, grazie a un perfetto equilibrio tra tradizione, creatività e ricerca.

More Restaurant si afferma così come un progetto che trova la propria forza nella quotidianità del gesto culinario e nella precisione con cui ogni scelta viene portata avanti. L’identità del ristorante non si costruisce su dichiarazioni, ma su una pratica costante che si riflette nell’esperienza di chi si siede a tavola.

È in questa dimensione concreta, fatta di attenzione al dettaglio, ritmo del servizio e relazione diretta con il prodotto, che il ristorante definisce il proprio linguaggio, riconoscibile non perché spiegato, ma perché vissuto in modo coerente in ogni passaggio dell’esperienza gastronomica.