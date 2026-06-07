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More Restaurant, dove il mare diventa linguaggio

di Claudia Forcignanò

Nel ristorante di via Don Luigi Sturzo, Lorenzo Spedicati costruisce una cucina contemporanea che parte dalla tradizione salentina e dal pescato

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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