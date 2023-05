“Condizionamenti della criminalità organizzata”: sciolto un altro Comune in Salento

NEVIANO (Lecce) – Condizionamenti da parte della criminalità organizzata alla luce degli accertamenti condotti in questi mesi. In Salento un altro Comune, dopo i recenti casi di Parabita, Carmiano, Surbo, Scorrano e Sogliano Cavour, viene sciolto per infiltrazioni mafiose sulla scorta di un’indagine antimafia che ha fatto emergere presunti contatti tra l’ex sindaco ed ex vice sindaco ed esponenti di una cosca locale. ll Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Neviano applicando l’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 affidando la gestione del Comune a una commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi.

L’affondo del Consiglio dei Ministri è l’epilogo degli esiti dell’operazione messa a segno dai carabinieri coordinati dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, il 7 febbraio del 2022 contro il clan Coluccia, potente consorteria criminale radicata nel territorio, sfociata in una quindicina di arresti. Ai domiciliari finì anche l’assessore alla cultura Antonio Megha, con un passato da sindaco e vicesindaco, attualmente sottoposto con l’obbligo di dimora. Un avvocato, peraltro, nella vita di tutti i giorni che, secondo una serie di intercettazioni confluite nell’inchiesta, avrebbe stipulato una sorta di patto politico-mafioso con alcuni sodali del clan per garantirsi una cinquantina di voti alle elezioni comunali del 2020 in cambio di 3mila euro in contanti. E per ricambiare ad un simile impegno avrebbe assicurato alla cosca conoscenze in Calabria. Ed è finito sotto inchiesta con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso con l’aggravante mafiosa.

L’inchiesta, nel frattempo, è giunta al capolinea. In diciotto, tra cui proprio l’ex sindaco, dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare Marcello Rizzo il 9 settembre del 2022. In quella sede il Comune di Neviano intende costituirsi parte civile contro il suo ex assessore. La Giunta guidata dalla sindaca Fiorella Mastria, eletta nel 2022, ha così dato mandato al dirigente del settore Affari generali di nominare l’avvocato Luigi Covella di rappresentare l’amministrazione comunale nel corso dell’udienza.