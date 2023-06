Dario Stefano lascia il Pd, salta la sua candidatura (pronto un posto con Calenda): “Ha fatto troppi errori”. Emiliano blinda Stefanazzi. Ci sono anche Capone e Leo

ROMA – Del PD, fino a questa notte, non ci saranno certezze, ma possiamo già parlare di probabilità: è molto probabile che il braccio destro di Michele Emiliano, Claudio Stefanazzi, venga blindato in un collegio plurinominale pugliese. Come è probabilissimo che Loredana Capone sia in campo sempre nel collegio proporzionale, mentre Sebastiano Leo raccoglierà la sfida di un collegio uninominale, quello del sud Salento. Di certezza ce n’è una sola: Dario Stefano ha perso la sua partita con i dem e ha lasciato il partito. “Consegnerò la tessera a quello ‘stesso segretario che, solo qualche mese fa, mi ha chiesto di rimuovere la mia autosospensione dal PD, pur avendo condiviso appieno le ragioni che avevano portato a quella scelta – ha spiegato Stefano, che punta il dito sugli sbagli del Pd – Troppi errori, sia tattici, sia di strategia politica, che rischiano di compromettere i risultati di un intenso lavoro svolto per tutta la legislatura senza soste, e mirato ad arginare, in primis, gli effetti della crisi pandemica ed economica, ma anche una deriva populista e antieuropeista pericolosa per l’Italia e per le prossime generazioni.

Il segretario del PD a Roma e qualcun altro in Puglia, scientemente, perseguono l’obiettivo di sacrificare proprio quest’anima riformista del partito, pure così importante. In un momento in cui è più che mai necessario dimostrare coraggio e avere chiarezza per affrontare e arginare sovranismi e populismi, nella mia regione, la Puglia, il Pd sta invece instaurando un sodalizio con un civismo opaco e di convenienza, in una pura logica di ‘scambio di voti’, negoziando postazioni istituzionali e luoghi di potere, con cui personalmente non ho ragione di condividere nulla. Men che meno mortificare principi e convincimenti a cui sono stato educato e su cui ho ispirato e costruito la mia vita, privata e pubblica. Ringrazio Lorenzo Guerini, Luca Lotti, Alessandro Alfieri, Andrea Marcucci e Simona Malpezzi e tutte le colleghe e i colleghi per il bel pezzo di strada fatto insieme: è stata una bella esperienza, che non posso proseguire oltre, se questo mi costringe a rinnegare i miei valori. Per queste ragioni, non vedrete scritto il mio nome sulle schede elettorali sopra o accanto al simbolo del Partito Democratico”.

Link Sponsorizzato

Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore, il nome di Dario Stefano lo vedremo nelle liste della ditta Calenda-Renzi, quel terzo polo che raccoglie anche tanti delusi del centrosinistra: si parla di un posto da capolista, come quello che sarà riservato alla renziana Teresa Bellanova. I renziani cercano una buona postazione anche per la ex sindaca di Corigliano Ada Fiore. Le grandi protagoniste di queste elezioni restano ancora una volta le segreterie romane, grazie a una legge scellerata, che elimina le preferenze e lascia che i “capi romani” decidano tutto (e quasi sempre decidono di eternare in Parlamento i soliti noti).