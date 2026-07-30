Project management un laureato Unisalento al secondo posto del premio nazionale ISIPM

Gabriele Caliandro, laureato magistrale in Management Engineering all’Università del Salento (a.a. 2024/2025), si è classificato secondo a livello nazionale al concorso promosso dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) e che premia le migliori tesi di laurea in Project Management.

La tesi premiata — “Project Management as a Strategic Lever in Innovative Start-ups: An Adaptive Framework for VUCA Environments – The BionITLabs Case Study” — affronta il ruolo del Project Management nelle start-up innovative e propone un framework adattivo per governare i progetti in contesti segnati da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità (i cosiddetti ambienti VUCA). Attraverso il caso di BionITLabs, azienda italiana ad alta innovazione nel settore biomedicale, il lavoro mostra come metodologie flessibili possano sostenere crescita, capacità di innovazione e competitività delle imprese.

Il lavoro è stato sviluppato sotto la supervisione della professoressa Valentina Ndou, docente del corso, in collaborazione con Andrea Accogli, PMP e PMO Director di BionITLabs. La commissione ISIPM ha riconosciuto nella tesi di Caliandrola capacità di unire rigore scientifico e applicazione concreta, traducendo gli strumenti del Project Management in un modello immediatamente utilizzabile per la gestione dell’innovazione.

«È una grande soddisfazione, non solo per il nostro laureato ma per l’intero corso e per l’Ateneo – commenta la professoressaNdou -. Partecipare a competizioni nazionali è per gli studenti un’occasione di crescita: li mette a confronto con la comunità scientifica e professionale e dà valore al lavoro di ricerca svolto. Vederli premiati, anno dopo anno, conferma la qualità della nostra formazione e di un modello didattico che integra ricerca, innovazione e dialogo con il sistema produttivo».

L’Università del Salento si congratula con il dottor Gabriele Caliandro per il risultato, che rafforza il ruolo dell’Ateneo nella formazione avanzata in Project Management e Management Engineering.