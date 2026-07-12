Tutti a mare con l’inflazione che si mangia gli stipendi, mentre le P.A riducono i servizi e aumentano le tasse

LECCE – Anche quest’estate l’inflazione gonfia i prezzi e sgonfia i nostri stipendi. Non c’è bisogno di grandi istituti di statistica per capire che siamo “circondati” dai rincari. Basta andare al bar per capire che il buon vecchio “nocciolino” con panna da 3,50 è arrivato a 5,50 euro in alcuni bar. Nei giorni scorsi l’Adoc ha diffuso dei dati che si allineano a tutto il resto: il prezzo medio complessivo dei lettini è passato da 25,32 a 31,75 euro, con una crescita del 25,39%, a conferma di un generale aumento dei costi dei servizi balneari nel Salento. Alimentari, energia, carburanti, spesa, tasse, costi dei servizi: è un tripudio di aumenti che va avanti, molto più velocemente negli ultimi 6 anni, senza che nessuno batta ciglio. Gli italiani, per la maggior parte analfabeti di macroeconomia, non capiscono la sciagura a cui stiamo andando incontro: stipendi del ceto medio e basso fermi, aumenti continui dei costi e delle tasse.

La classe politica (sindaci, assessori e altri) e dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, invece, si è adeguata le indennità grazie al “decreto Draghi”.

Ma i servizi migliorano? No, aumentano solo tasse, parcheggi a pagamento e costi per curarsi. Lo sapete che a Lecce c’era un centro per le malattie veneree molto attivo e importante? Lo hanno chiuso quando si è pensionato il suo direttore, Eugenio Romanello. E com’è finita la grande promessa dei tre grandi poli ospedalieri in cambio della chiusura di decine di ospedali? Un macello! Nessun servizio più efficiente rispetto al passato. E le case della salute con i soldi in prestito dall’Europa? Sono già un fallimento senza personale. E la grande promessa di smaltire le liste d’attesa? Fate una prova. Noi l’abbiamo fatta con la nostra redazione: liste bloccate per la colonscopia e chissà per quanti altri esami. Però l’operatrice del Cup ci ha chiesto di essere fiduciosi e di continuare a chiamare, che magari qualche posto si libera. È per questa meravigliosa sanità che dobbiamo pagare pure un aumento dell’IRPEF deciso dalla Regione Puglia?

Poi, se apriamo il capitolo delle amministrazioni locali, sembra una gara a pescare soldi del contribuente: “adeguamenti” continui delle tasse all’inflazione. Parcheggi a pagamento che aumentano costantemente, con relative multe, senza più avvisi bonari per fare cassa. E i servizi? Quelli delle pubbliche amministrazioni sempre più lenti, con sempre meno personale, sempre più costi caricati sui contribuenti, anche quelli delle fotocopie. Ma c’è la digitalizzazione, mi direte. Sì, però all’italiana. Faccio un esempio: l’Asl di Lecce ha mandato a tutti i quarantenni la chiamata per lo screening contro l’epatite C, nella mail c’era una documentazione da scaricare, firmare e portare in sede per fare l’esame. Se ci si presentava senza le “scartoffie”, tutto si bloccava. In molti hanno rinunciato.

Alla faccia della digitalizzazione! Hanno caricato i costi delle fotocopie sugli utenti. E a scuola succede anche di peggio.



Meno servizi, maggiori costi e precariato spinto: così ci schianteremo velocemente. Secondo le più recenti previsioni dell’ISTAT (pubblicate il 5 giugno 2026), l’inflazione media misurata attraverso il deflatore della spesa delle famiglie è prevista al +2,9% e non è detto che vada meglio l’anno prossimo con questi scenari di guerra. Eppure, ci sono i grandi gruppi bancari, le multinazionali dell’energia e dei carburanti che vanno in controtendenza, che hanno accumulato enormi ricchezze in questi anni, senza che nessuno sia riuscito a chiedere indietro gli extra-profitti incassati, spesso con manovre speculative. Intanto, lo Stato sfrutta i suoi giovani precari incastrandoli in business formativi inutili, come i i docenti della scuola con contratti a tempo determinato per decenni, che per ottenere il lavoro che già fanno devono invecchiare in un percorso a ostacoli ingiusto e che lede i loro diritti. Abbiamo i soldi per adeguare gli stipendi all’inflazione e per smettere di sfruttare i precari? Lo Stato ha la forza di chiedere ai più forti, a quelli che si sono arricchiti sulla crisi, gli extra-profitti? Abbiamo un piano per reggere all’urto occupazionale che sta già generando l’AI? Questi sono i veri temi che riguardano il futuro del Paese, non fatevi distrarre.