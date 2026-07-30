Botte, minacce e vessazioni in famiglia: arrestato un 51enne

COPERTINO (Lecce) – Anni di maltrattamenti in famiglia, culminati nell’ennesimo episodio di violenza. Con queste accuse la polizia ha arrestato un 51enne di Copertino, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Le indagini hanno ricostruito una lunga serie di presunti comportamenti vessatori, caratterizzati da aggressioni fisiche e verbali, spesso riconducibili a una morbosa gelosia e aggravati, secondo quanto emerso, dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli episodi si sarebbero verificati anche in presenza dei figli. E la figlia maggiore, sempre secondo gli investigatori, sarebbe stata costretta negli anni a interrompere ogni rapporto con i propri genitori, che non hanno mai potuto conoscere i tre nipoti.

Nel recente passato, il tentativo della giovane di riallacciare i rapporti con i nonni materni avrebbe provocato una violenta reazione del 51enne nei confronti del genero, vicenda per la quale era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ma gli episodi persecutori nei confronti della moglie non sarebbero cessati neppure dopo il periodo di detenzione.

L’ultimo episodio risale al pomeriggio del 27 luglio. Durante una passeggiata, l’uomo avrebbe insultato e aggredito verbalmente la donna. Quando quest’ultima ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine, le avrebbe bloccato le braccia nel tentativo di sottrarle il cellulare, per poi impossessarsi della borsa, prendere il portafoglio con i documenti d’identità e bruciarlo nel camino insieme alle scarpe della vittima.

La donna è riuscita comunque a chiedere aiuto. All’arrivo degli agenti del Commissariato di Nardò, il 51enne avrebbe continuato a insultarla anche in presenza dei poliziotti. La vittima è stata poi trasportata in ospedale in ambulanza.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.