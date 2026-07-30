“Aspettando Di Libri e di Luna” chiude con “Sorsi d’Autore”

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, “Aspettando Di Libri e di Luna” si prepara al gran finale. Giovedì 31 luglio, a Lequile, l’anteprima estiva della rassegna culturale che tornerà in autunno si concluderà con “Sorsi d’Autore“, una serata dedicata all’incontro tra letteratura, cultura del vino, territorio e convivialità.

L’appuntamento è in Piazza San Vito e rappresenta l’ultimo momento del ciclo promosso dall’Associazione Di Libri e di Luna Aps, che nel mese di luglio ha portato nel cuore di Lequile autori, protagonisti della vita pubblica, amministratori e cittadini, confermando la vocazione della manifestazione: fare della lettura un’occasione di confronto, partecipazione e crescita collettiva.

Dopo gli incontri dedicati alla legalità, alla Costituzione, alla democrazia e al rapporto tra istituzioni e cittadini, la serata conclusiva allargherà lo sguardo al tema dell’identità dei territori attraverso il racconto del vino, dell’enoturismo e delle eccellenze pugliesi.

Al centro dell’appuntamento ci saranno due volumi: “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina“, edito da Agra Editrice e curato da Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini, e “Quante storie per un vino. 12 racconti per 12 vini pugliesi“, edito da Kleos Press, della giornalista Rosaria Bianco.

Interverranno il senatore Dario Stefàno e la giornalista Rosaria Bianco, in un dialogo dedicato al valore culturale, economico e narrativo del vino: non soltanto prodotto d’eccellenza, ma strumento di racconto dei luoghi, delle comunità, delle tradizioni e delle nuove forme di turismo esperienziale.

Ad aprire la serata sarà, dalle 19 alle 20.30 nella Chiesa delle Cappuccinelle, la masterclass “Le radici ca tieni“, guidata dalla sommelier Paola Restelli. Un’esperienza sensoriale pensata per trasformare la degustazione in un viaggio nell’identità: i partecipanti saranno chiamati ad assaggiare nove vini alla cieca in una sfida “Puglia contro Italia”, provando a riconoscere, attraverso profumi, aromi e caratteristiche organolettiche, quali calici raccontano il territorio pugliese.

La masterclass è riservata a 30 partecipanti. Il costo di partecipazione è di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 5472550.

Al termine della presentazione dei libri, Piazza San Vito ospiterà gli stand dedicati alle degustazioni di vini e prodotti tipici, accompagnati dal dj set di Sandro Litti, trasformando la serata conclusiva di “Aspettando Di Libri e di Luna” in uno spazio di incontro tra cultura, sapori e socialità.

“Aspettando Di Libri e di Luna” è realizzata dall’Associazione Di Libri e di Luna Aps con il patrocinio del Comune di Lequile, della Provincia di Lecce, del GAL Valle della Cupa e del Distretto del Commercio DUC Rudiae. La serata conclusiva gode inoltre del patrocinio della Regione Puglia e di AIS – Associazione Italiana Sommelier. Main sponsor della manifestazione è Commedia srl.