Politiche 2022, protagonismo assoluto delle segreterie romane. Stefano all’attacco: “Strategia fallimentare di Letta. Emiliano ha desertificato il Pd”

PUGLIA – Mai come in queste elezioni politiche le segreterie romane dominano: tutti i volti noti uscenti (sempre che non si tratti di ribelli) vengono messi a riparo in collegi sicuri. Le novità nella sinistra leccese sono delle personalità di spicco, come la presidente Loredana Capone, il capo di gabinetto del governo Emiliano, Claudio Stefanazzi, l’assessore Sebastiano Leo. Nel centrodestra Damiani D’Attis, Marti, Congedo dovrebbero ottenere posti più sicuri. I giochi sono quasi già fatti. La diminuzione dei parlamentari unità a una scellerata legge elettorale ha portato a uno strapotere delle segreterie romane. La decisione degli elettori si limita ai partiti da crociare e non ai nomi interni da selezionare. La legge elettorale è un mostro antidemocratico studiato dai “capibastone” per evitare che possa sfuggire dalle loro mani il potere di vita o morte politica dei loro associati. Così in campo ci ritroveremo i nomi di sempre, quelli che sentiamo da 20 o 30 anni. Il Movimento 5 Stelle, dopo una lunga emorragia, potrebbe schierare una serie di nomi nuovi emersi dalla votazione online.

Ma in tutti i poli, dal centrodestra al centrosinistra, dalla ditta Calenda-Renzi alla sinistra leccese di Abaterusso, in queste ore si tratta per convincere le segreterie romane a candidare i propri referenti. Non è facile trovare quella che Bossi definiva “la quadra”: a proposito, il padre della Lega, a 80 anni, sarà blindato in qualche collegio del nord. Torna in campo anche Berlusconi ultraottantenne. Ci sono Renzi, che aveva promesso di non candidarsi più se avesse perso il referendum, Giorgia Meloni, già ministro della Gioventù berlusconiana, Letta e Di Maio in versione democristiana. Come in un film già visto, tanti volti noti, ma se nessuna delle coalizioni dovesse raggiungere una affermazione netta, il giorno dopo andranno a farsi friggere programmi, veti e grandi promesse per lasciare spazio a una sopravvivenza lunga 4/5 anni tra alleanze improbabili e tecnici della provvidenza, messi al comando per salvare un paese che affonda lentamente nelle sabbie mobili di una nuova fatale crisi economica.

I VELENI DEGLI EX

Queste sono elezioni decisive per il futuro politico di tanti ex leader, da Di Maio fino ai politici locali come Dario Stefano, che ieri ha sbattuto la porta in faccia ai vertici del Pd. ”Ho riconsegnato la tessera del Pd per rimanere coerente con i miei valori e con le mie idee”. Lo afferma il senatore Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche Ue, nello spiegare in diretta su Radio Radicale i motivi del suo passo indietro. ”Letta è responsabile di una strategia politico parlamentare fallimentare -argomenta – cominciata con l’arenamento del ddl Zan e proseguita con la miopia avuta durante le convulse elezioni del Quirinale, dove il suo alleato per la pelle Giuseppe Conte si era messo d’accordo con Salvini”. E proprio sul rapporto con il M5S, secondo Stefano, l’errore capitale dei dem: ”abbiamo scoperto l’inaffidabilita’ di Conte l’ultimo giorno di vita della legislatura, senza avere un piano B”. Da qui per il parlamentare “discende l’ambiguità nel dialogo con Calenda e l’incredibile errore di non coinvolgere mai Renzi. Ora è in piedi una coalizione con Fratoianni e soprattutto con Bonelli – continua – che durante le giunte di Vendola in Puglia fu nostro avversario. La loro presenza forse spiega l’improvvisa scomparsa di qualsiasi riferimento all’agenda Draghi”. L’ultima battuta è rivolta al governatore Emiliano: ”il suo civismo opaco occupa posti e rende irriconoscibile l’identità del Pd”. I veleni tra i dem sono destinati a esplodere con sempre maggiore forza, perché c’è una lotta interna che dura da anni tra uomini vicini al governatore e correnti avverse.