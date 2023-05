Tornano la musica, l’arte e la cultura nel centro storico di Matino:la città si appresta a vivere la sesta edizione di “Vicoli d’Arte” e punta gli occhi alla solidarietà

MATINO –La suggestiva cornice del centro storico di Matino è pronta ad accogliere la sesta edizione di “Vicoli d’arte ”.L’appuntamento è in programma giovedì 11 agosto a partire dalle ore 21.00. Ad organizzare la manifestazione più attesa dell’estate matinese è l’associazione “Vicoli d’arte” Aps presieduta da Anna Rita Falco con la direzione artistica di Sergio Lecci. L’evento gode del patrocinio: del Comune di Matino; della Regione Puglia; della Provincia di Lecce; dell’associazione “Borghi autentici d’Italia”, di quello “Matino città della musica” e del Fondo ambiente italiano.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e sarà caratterizzata da oltre 1 km e mezzo di percorso,dove i visitatori potranno ammirare le meravigliose corti e visitare le antiche chiese del borgo antico e i caratteristici frantoi ipogei.

Saranno presenti oltre 40 espositori d’artigianato provenienti da tutta la Puglia.Non mancheranno le mostre d’arte come quella di Arianna Greco da Porto Cesareo, con una sua personale intitolata ”Arte Enoica”. L’artista utilizzerà il vino al posto dei coloriper realizzare i dipinti su tela. A curare l’intrattenimento saranno: giocolieri, mangiafuoco e lo spettacolo di burattini a cura della Compagnia “Teste di legno”.

Due piazze saranno dedicate alla musica live. In via Corsica dalle ore 21, sul palco si alternerano le artiste Sara Felline, Chiara Cataldo e i gruppi musicali “I Nutriazionisti” e “Mattune”. Inoltre, la stessa strada, ospiterà anche la zona “street food” dove sarà possibile degustare varie prelibatezze salentine e non solo.

Anche il teatro farà da cornice alla manifestazione di“Vicoli D’Arte” con la pluripremiata Compagnia Teatrale “La Calandra” di Tuglie, che andrà in scena all’interno di una corte, con uno spettacolo sul confine fra sogno e realtà: “Il Salento nelle infinite storie dei suoi raccunti”.

Per la prima volta nel Salento e direttamente da Ostuni, seguirà l’esibizione dell’artista di strada Donatello Pentassuglia. Con la magia della “sand art” e cioè con l’arte di manipolare abilmente la sabbia, il professionista brindisino realizzerà dei disegni colorati.Le fasi del processo di lavorazione verranno proiettate su un maxischermo che sarà allestito lungo il percorso.

Attesa pure l’esibizione degli allievi della scuola di musica “Raise your voice” capitanata dalla maestra Serena Quarta. Per gli appassionati di fotografia e non solo, ci sarà la possibilità di visitare in via del tutto eccezionale e gratuita, la mostra internazionale “Yeast photo festival”a cura di “Flavio&Frank” e del videomaker Gabriele Surdo. Per la gioia dei piccoli e non solo, in piazza Municipiosaranno presenti oltre venti giochi “di una volta” che sono stati ricostruiti artigianalmente da abili maestri del settore.

Inoltre, i pasticceri Marco Andronico di Sannicola e Giorgio Romano di Matino realizzeranno dal vivo e con una sorpresa, una mega torta tridimensionale personalizzata di due metri per due. Il ricavato della vendita della torta sarà devoluto a favore dell’associazione “Gli Amici di Anastasia Onlus” che da alcuni anni, oltre a perpetuare il ricordo della piccola deceduta nel 2012 a causa di una grave malattia, si impegna a donare un sorriso ai bambini che soffrono. Alle ore 23 , gran finale in piazza San Giorgio, con un ospite speciale della Notte della Taranta: Antonio Castrignano e “Taranta Sound”.