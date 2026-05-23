“Canto Notturno. Piccolo concerto di poesia”, spettacolo poetico-musicale a Nardò

Finale di stagione speciale per “Spiritus Mundi“, la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella Cappella “San Filippo Neri” del Mu.Di.Na., il Museo Diocesano di Nardò, che propone “CANTO NOTTURNO. Piccolo concerto di poesia”, uno spettacolo poetico-musicale di GRADUS – compagnia musicale.

Canto Notturno è un concerto di poesia. Il cuore del lavoro risiede in una serie di canti composti ispirandosi a dei versi poetici di autori contemporanei.

Filo conduttore dello spettacolo è il tema del notturno, della vita interiore e segreta che muove le anime verso il loro lato lunare, tanto poco visibile ed esposto quanto poi influente e decisivo nella vita psicologica e spirituale di ognuno di noi.

Brani in larga parte originali, in cui si è ricercato un gesto espressivo meno muscolare e performante a favore di un’estetica più fragile, schiva, evanescente.

Appuntamento, dunque, domenica 24 maggio 2026 alle ore 20,00, nella Cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò, Piazza Pio XI.

Ingresso al costo di 10 euro: il contributo comprende l’accesso e la visita al Museo, la partecipazione allo concerto e una degustazione finale. Il Museo sarà aperto fin dalle ore 17,30, per permettere le visite.

Per informazioni e prenotazioni basta contattare il numero di telefono 392 6649584.

Con la rassegna “Spiritus Mundi”, realizzata in collaborazione con la Biblioteca diocesana – Sez. di Nardò “Mons. Antonio Sanfelice”, l’associazione Ipso Facto, il Progetto Opera Seme e Fondazione Fare Oggi e con la direzione artistica di Giuseppe Tarantino, il Museo Diocesano diventa luogo d’incontro e dialogo tra forme d’arte. Il nome della rassegna si traduce letteralmente come “spirito del mondo”. È un concetto filosofico e letterario che evoca un respiro comune, un inconscio collettivo o una memoria universale dove ogni parola, canto o ideale s’intreccia con ciò che l’umanità ha già sognato e da cui gli artisti, traggono ispirazione, simboli e idee. Il Museo Diocesano di Nardò, si apre alla città diventando, così, un luogo simbolico, d’immaginazione, dove le vite e le voci del tempo passato e del tempo presente continuano ad incontrarsi e a generare visioni, dialoghi e nuove forme di senso che si fanno, musica, teatro, Arte. Un’occasione speciale per vivere l’arte, la musica e la bellezza in un luogo unico.

COMUNICATO STAMPA

“Spiritus Mundi” Rassegna di Musica, Teatro e Conferenze

Direzione artistica: Giuseppe Tarantino

Domenica 24 maggio 2026 ore 20,00, Cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò, Piazza Pio XI

CANTO NOTTURNO

Piccolo concerto di poesia

uno spettacolo poetico-musicale di GRADUS – compagnia musicale

ideato e curato da Gaetano Fidanza

In scena:

Manuela Mastria, voce solista

Carolina Cezza, arpa celtica, fisarmonica, voce

Gaetano Fidanza, sax, diamonica, contrabbasso, voce

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