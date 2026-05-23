Domenica 24 maggio La Città delle parole di Teatro Koreja al Parco Archeologico di Rudiae

LECCE – Domenica 24 maggio (ore 11:00 e 18:00) nel Parco Archeologico di Rudiae a Lecce, per la programmazione primaverile “Rudiae, la città di Ennio” sostenuta dal finanziamento SMART-IN, in scena La Città delle parole di Teatro Koreja: uno spettacolo itinerante e coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di parole, suggestioni e memoria. La performance si svolgerà in modalità silenziosa, con fruizione esclusivamente tramite cuffie audio individuali, per garantire il massimo rispetto dell’atmosfera del sito archeologico. Una scelta che elimina ogni forma di inquinamento acustico, preserva la quiete del paesaggio e valorizza pienamente il contesto storico e culturale del Parco, offrendo al tempo stesso un’esperienza intensa e immersiva. Un viaggio teatrale unico dove le parole diventano strumento di scoperta e connessione con la storia di Rudiae. La città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), è nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.).

Sabato 30 e domenica 31 maggio alle 18:00 la programmazione primaverile si concluderà con Come amore canta sempre di Teatro Koreja. Un racconto intenso tra mito, poesia, musica e voce, in cui le figure di questa ballata cercano nuove parole per cantare l’amore e raccontare le antiche gabbie che, nel tempo, hanno privato le donne della libertà di scegliere. In scena, musica e canto non accompagnano semplicemente la narrazione: diventano parola, presenza e corpo, dando vita a uno spettacolo evocativo e profondamente immersivo. L’accompagnamento musicale, armonioso e delicato, dialoga con l’atmosfera dell’anfiteatro e con l’identità storica del Parco Archeologico, creando un’esperienza capace di intrecciare emozione, memoria e paesaggio culturale.

Tutte le attività rientrano nel progetto “Rudiae, la città di Ennio” sostenuto dal finanziamento “SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” a valere su POR Puglia 2014–2020 – Azione 6.7 SMART-IN Patrimonio Archeologico, approvato con D.D. Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Lecce e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto, realizzato da Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL – A.R.Va – spin off Unisalento.