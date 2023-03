Intervista a Francesco Boccia: “Unico voto utile per il Pd. Con le destre al potere si torna al passato: l’Italia come l’Ungheria di Orbàn. I leghisti vogliono i soldi del sud“

PUGLIA – Il professore Francesco Boccia, accademico e militante del centrosinistra, è uno dei più importanti leader del Partito Democratico. Oggi il commissario pugliese dem lancia il suo appello a un “voto da non sprecare” e bacchetta renziani e centrodestra.

Professore, il prossimo governo dovrà affrontare una crisi epocale, più dura di quella generata dalla pandemia. Il debito lo abbiamo già fatto con il PNRR. Abbiamo raschiato il fondo del barile o si può fare qualcosa in più per difendere imprese e famiglie dalla diminuzione del potere d’acquisto, dall’inflazione e dal caro-bollette?

“Intanto iniziamo ad attuare il PNRR, invece che continuare a minacciare di modificarlo come fa la destra. Nel 2020 il centrosinistra ha ottenuto i 209 miliardi del PNRR dall’Europa per ridurre le diseguaglianze, soprattutto al Sud e nelle aree interne, su scuola, sanità, trasporto pubblico locale, transizione digitale ed ecologica. Qualunque ipotesi di modifica come ipotizza la destra sarebbe inaccettabile, perché vorrebbe dire rimettere tutto in discussione e bloccare investimenti che i sindaci hanno già sul tavolo. Si possono modificare le spese per i singoli appalti, ma non la destinazione di quelle risorse che, per il 40%, sono vincolate al Mezzogiorno. Se qualche leghista pensa di modificare il PNRR per togliere risorse che spettano al sud per fare qualche business al nord si sbaglia. Il PD si opporrà con tutte le sue forze. Il PNRR va attuato, non modificato”.

Perché bisogna fermare le destre? Qual è il rischio se il 25 settembre il trio Berlusconi-Meloni – Salvini dovesse uscirne vincente?

“Il rischio è di vivere in un Paese che torna nel passato. Io voglio che i miei figli, i nostri figli vivano in una società moderna, europea, che guarda al prossimo con rispetto e accoglienza, che pensa prima ai più fragili. Che Paese è un Paese in cui una donna stuprata viene sbattuta sui social? In cui si parla di devianze giovanili con superficialità e senza rispetto per le esperienze di ciascuno? In cui quando si parla di diritti civili, si liquida la discussione con un ‘avete già le unioni civili’? O che sull’aborto propone un approccio oscurantista che vede come nuovo modello culturale quello che viene follemente fuori dall’amministrazione della Regione Marche, fatto di cimiteri dei feti e di difficoltà per le donne di esercitare il proprio diritto all’aborto. No, non può essere questa l’Italia di domani. Noi non vogliamo un Paese che ripropone i fili spinati per gli immigrati, che ha come riferimento l’Ungheria di Orbàn ferma al secolo scorso, che mette in discussione il PNRR bloccando tutti gli investimenti in corso. Per non parlare dei conti pubblici, l’ultima volta che Meloni, Berlusconi e Tremonti erano al governo ci hanno portati sull’orlo del crack, ad un passo dall’arrivo della trojka. Ecco, non c’è un problema di democrazia, perché l’Italia ce la farà sempre e comunque. Ma ci sarebbe un serio problema sul tipo di società che diventerebbe l’Italia”.

Lei considera uno spreco il voto al terzo e al quarto polo? Ritorna il mantra del voto utile. Ma ci sarà la possibilità di tornare insieme in un secondo momento? È finita davvero con Renzi e con Conte?

“Io questa legge elettorale, voluta da Renzi, non l’ho votata, mi sono rifiutato perché era evidente che avrebbe portato il Paese nel caos. Detto questo, oggi è evidente che qualsiasi voto dato al terzo o al quarto polo è solo un favore alla destra. Nei collegi uninominali o si vota il candidato o la candidata del PD o si vota, direttamente o indirettamente, per la destra. Ci sono 62 collegi uninominali contendibili alla destra e noi ci batteremo uno per uno appellandoci ad ogni singolo elettore. Se si vogliono bloccare Meloni e Salvini perché la loro idea di società sarebbe un danno per il Paese allora l’unico voto utile è per il Partito democratico”.

Il Pd può difendere gli interessi del Mezzogiorno? In che modo e con quali risorse?

“Per il PD il rilancio economico del Paese passa soprattutto da rilancio del Mezzogiorno, è un punto chiaro del nostro programma. È la nostra priorità e lo abbiamo ribadito anche con la Carta di Taranto che rappresenta il nostro Manifesto per il Sud. Questo vuol dire incentivi per l’occupazione e una “Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud”; l’assunzione entro il 2024 di 300.000 dipendenti della pubblica amministrazione e, successivamente, almeno altre 120.000 nuove assunzioni all’anno fino al 2029; rendere strutturale il taglio del 30% dei contributi previdenziali per le lavoratrici e i lavoratori del Mezzogiorno. E, soprattutto, difesa dei fondi e delle risorse destinate al Sud che troppo spesso vengono prese in ostaggio. Oggi ci sono 22 miliardi del Fondo di Sviluppo e Coesione, oltre 4 miliardi destinati alla Puglia, fermi in un cassetto perché ministri e presidenti di Regione della Lega stanno bloccando il riparto. È inaccettabile; quelle risorse spettano al Sud e vanno ripartite immediatamente, c’è un Mezzogiorno capace che sa spendere e sa investire, la Puglia e la Campania in questi anni lo hanno dimostrato”.

Il reddito di cittadinanza con voi non sarà eliminato?

“Assolutamente no, è una misura sacrosanta che, soprattutto durante la pandemia ha salvato migliaia di famiglie. Il PD vuole migliorarlo soprattutto nella parte di inserimento al mondo del lavoro, introducendo anche un salario minimo adeguato alla vita di oggi. Continueremo a portare avanti le nostre battaglie contro una destra che guarda solo agli interessi dei ricchi, che guarda i più deboli anche con un po’ di sdegno e continua a minacciare di eliminare il Rdc; e contro un terzo polo che racchiude gran parte degli artefici del Jobs act, della precarizzazione del lavoro, dell’abolizione dell’articolo 18. Ovviamente, vanno puniti duramente e con sanzioni esemplari coloro che truffano lo Stato”.

Ci sono 16 progetti di eolico off-shore fermi in Italia: l’unico realizzato è a Taranto, dopo diversi anni. Un progetto di eolico galleggiante riguarda il Salento. Cosa si può fare per accelerare sulle rinnovabili e sull’autonomia energetica?

“Ogni volta che c’è una crisi c’è chi pensa di tornare al carbone, come fa la destra, o chi come il Partito democratico continua a battersi per maggiori investimenti nelle fonti rinnovabili. Il futuro è lì. Ce lo stanno dicendo i nostri giovani da anni, non possiamo far finta di nulla. Gli obiettivi per una progressiva decarbonizzazione vanno mantenuti; il PD in Puglia si batte da anni per la decarbonizzazione di Ilva, non so se gli altri partiti possono dire la stessa cosa. Il PD è un partito fortemente ambientalista e abbiamo inserito nel programma una serie di interventi finalizzati ad aumentare la quota di rinnovabili prodotte in Italia, con l’obiettivo di installare 85 GW di rinnovabili in più entro il 2030. Un obiettivo ambizioso, certo, ma realistico, che porterà, secondo alcune stime, alla creazione di nuove migliaia di posti di lavoro”.

C’è un modo per bloccare gli aumenti in bolletta? Con la tassazione degli extra-profitti potremo ristorare gli italiani adeguatamente?

“Dobbiamo intervenire su due piani. Nell’immediato va sospeso il pagamento delle bollette da settembre a dicembre, famiglie e imprese non possono pagare cifre insostenibili; siamo in un momento eccezionale e servono misure eccezionali, proprio come durante la pandemia quando abbiamo sospeso i mutui; abbiamo anche proposto il raddoppio del credito di imposta per le aziende e un contratto ‘luce sociale’ con una parte del costo dell’energia a costo zero e la parte eccedente a prezzi calmierati. A livello europeo, invece, serve un tetto al prezzo del gas, che il PD aveva già chiesto a fine 2021 ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina, così come continuiamo ad insistere con forza per il disaccoppiamento tra gas e energia prodotta da rinnovabili. Interventi realizzabili, non promesse irraggiungibili. Questo vuol dire essere accanto con serietà e concretezza a cittadini e aziende”.

Il problema tra i civici e il Pd è risolto? C’è un’area anti-Emiliano molto scontenta (Amati e compagni), che ha criticato le postazioni pugliesi e i pochi posti utili per le donne. Siete riusciti a convincerli a non disimpegnarsi?

“Siamo una grande comunità, le discussioni sono fisiologiche, ma oggi mancano dieci giorni al 25 settembre, siamo tutti impegnati in campagna elettorale perché siamo tutti consapevoli del rischio, grave e serio, che correrebbe l’Italia. Sono sicuro che tutti nel PD si stanno impegnando al massimo, al fianco dei tanti volontari, dei tanti militanti, dei segretari di circolo che ogni giorno ci rendono orgogliosi di far parte della straordinaria comunità del PD”.