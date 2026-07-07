Consiglio regionale: ok alla legge di istituzione della giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social

Con 38 voti favorevoli è stata approvata all’unanimità la proposta di legge di istituzione della giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social. Disposizioni in materia di sensibilizzazione digitale. L’iniziativa legislativa è a firma del consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (Lega), sottoscritta dal presidente della III Commissione Felice Spaccavento e dai consiglieri Nicola Rutigliano, Domenico De Santis, Elisabetta Vaccarella, Cosimo Borraccino, Ubaldo Pagano, Isabella Lettori e Stefano Minerva.

L’intento è collocare l’istituzione nella Giornata nella ricorrenza del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di offrire ulteriori spunti di riflessione sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.

La norma deliberata dalla Commissione, intende rafforzare ulteriormente la consapevolezza di un uso più responsabile dei social e della rete internet e si compone di tre articoli, in cui si individuano l’oggetto e le finalità; si definisce il programma di iniziative e le relative modalità organizzative; ed infine è specificata la clausola di invarianza finanziaria atteso che per le attività previste, la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, può prevedere azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie entro i limiti massimi.

Con la legge è stato disposto che la Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità con lo Statuto regionale, promuove l’informazione sui pericoli dell’uso della rete internet e dei social, attraverso iniziative rivolte alla collettività con particolare riferimento ai giovani. Al fine di promuovere le finalità della legge, si intende istituire la “Giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social”. La giornata sarà celebrata il secondo martedì del mese di febbraio con cadenza annuale. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definirà il programma annuale delle iniziative per la ricorrenza della Giornata e le relative modalità organizzative.