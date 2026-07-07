Operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026”, intensificati i controlli della Guardia Costiera

SALENTO – Un fine settimana di attività frenetica e massima allerta quello appena concluso lungo i litorali salentini. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Gallipoli, l’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026” ha visto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi per garantire la sicurezza della navigazione, tutelare l’ambiente e combattere l’illegalità.

Il bilancio delle ultime ore fotografa un impegno a tutto campo che purtroppo registra una tragedia a Otranto, ma anche numerosi salvataggi e una linea di assoluta fermezza contro gli abusivi e i predatori del mare.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate soprattutto nella giornata di sabato, a partire dal salvataggio di una barca a vela di nove metri, rimasta in avaria e senza vento a dieci miglia da Santa Maria di Leuca, i cui occupanti sono stati scortati in porto sani e salvi dalla motovedetta.

Poco dopo, un intervento simile ha messo in sicurezza tre persone a bordo di un gommone a remi in difficoltà a Novaglie. Momenti di forte apprensione si sono vissuti anche a Torre dell’Orso, nei pressi della Grotta Moby Dick, dove un bagnante rimasto bloccato dopo un tuffo da una scogliera di otto metri è stato recuperato grazie al rapido intervento delle moto d’acqua.

Purtroppo, la nota più drammatica arriva da Otranto, in località Castellana: un uomo di 54 anni è stato colto da un malore fatale subito dopo essere entrato in acqua per richiamare i propri figli. Inutili i lunghi tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

Sul fronte del contrasto ai reati commerciali e a tutela della salute pubblica, si registrano invece veri e propri momenti di tensione. A Gallipoli un controllo congiunto tra i militari della Guardia Costiera e i Carabinieri ha portato alla denuncia di due venditori ambulanti abusivi.

I due offrivano in vendita oltre trenta chili di cozze in pessimo stato di conservazione, immerse in acqua sporca a una temperatura superiore ai trenta gradi. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli abusivi hanno reagito aggredendo i militari con un coltello prima di tentare una fuga disperata tra le strade cittadine.

Bloccati poco dopo, i due sono stati deferiti per minaccia aggravata, i carretti sono stati sequestrati e i mitili, giudicati nocivi dall’Asl, immediatamente distrutti.

Il pugno duro contro l’abusivismo e il bracconaggio ha toccato anche Porto Cesareo.

Nell’Area Marina Protetta i militari hanno sorpreso un subacqueo impegnato nella pesca notturna illegale: per lui è scattata una multa da duemila euro e il sequestro dell’attrezzatura, mentre gli ottocento ricci di mare appena catturati, fortunatamente ancora vivi, sono stati rigettati in acqua. Sempre nella stessa località, un’operazione interforze coordinata dalla Prefettura ha portato al sequestro di merce da spiaggia e alla denuncia di un venditore per oltraggio e resistenza.

Non sono mancate, infine, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme balneari. I controlli sui lidi hanno fatto registrare irregolarità a Lido Marini per occupazione abusiva della battigia e mancata protezione delle dune, a Torre Suda per l’assenza totale del servizio di salvataggio e a Castro per la mancanza delle dotazioni obbligatorie nella postazione del bagnino.

Un monitoraggio costante e severo, che ribadisce la priorità assoluta delle Fiamme Gialle del mare: difendere la legalità e la vita di chi frequenta le coste salentine.