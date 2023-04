Cassano a Ruggeri, la telefonata: “Romano vende i posti all’Arpal, occhio fa il nome tuo”

SALENTO – Molti genitori si rivolgevano alla politica regionale per trovare lavoro ai figli. E i politici, da parte loro, assicuravano assunzioni nella Sanitaservice, nei Consorzi di bonifica e nell’Arpal. Emerge uno spaccato desolante dalle carte dell’inchiesta ribattezzata “Re Artù” e culminata in un avviso di conclusione. Le intercettazioni raccolte dalla Guardia di Finanza di Otranto certificano un andazzo che andava avanti da tempo. “Noi abbiamo un problema serio: qui c’è Mario Romano che si sta vendendo i posti all’Arpal a 3mila euro. Il problema coinvolge pure te, perché fa il nome tuo… “.

Così si esprimevano nell’agosto 2020 l’allora assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri, e il direttore dell’Arpal, Massimo Cassano. Non sapevano di essere intercettati dalla Guardia di Finanza di Finanza fornendo agli investigatori elementi concreti ai loro sospetti cristallizzati nell’accusa di traffico di influenze contestata a Mario Romano e al figlio Massimiliano nell’inchiesta in cui anche Ruggeri è indagato per corruzione e con al centro il tema delle assunzioni vendute dai politici.

Prendiamo l’Arpal, l’agenzia per il lavoro. A ridosso delle regionali del settembre 2020 vennero banditi 15 concorsi finalizzati a reclutare circa mille dipendenti. E i romano avrebbero allungato la propria rete. Cosa che né a Ruggeri e neppure a Cassano, impegnati nella campagna elettorale per Puglia Popolare, andava troppo a genio. “Questo fa il nome tuo”, diceva Ruggeri. “È malato, guarda – replicava Cassano – Facciamo un incontro pubblico, con tutti i candidati, così facciamo vedere dove stiamo e con chi stiamo ” . Il direttore dell’Arpal spiegava poi che “a Bari c’è un altro che sta facendo questa cosa ” e Ruggeri gli suggeriva: ” Allora tu te lo chiami e dici prima che vado a fare una denuncia in Procura, cerca di essere molto attento, perché io posti a te non ne ho garantiti, perché non ne posso garantire a nessuno”.

In realtà in procura non sono mai state depositate denunce ma del ” problema Romano” Ruggeri discusse anche con il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva (ovviamente estraneo a tutte le contestazioni): “Non è che mi fai lo scherzetto e metti il figlio di Mario Romano vicepresidente? Quello si sta vendendo i posti all’Arpal, della Sanitaservice…” raccolgono nelle intercettazioni i finanzieri.

