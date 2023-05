Frode carosello: a processo consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco

CARMIANO (Lecce) – Finisce sotto processo il consigliere regionale di Forza Italia Paride Mazzotta insieme al padre, l’ex sindaco Giancarlo e ad altri due figli di quest’ultimo: Hermes, di 26, Greta, di 28, del fratello Pierluigi, di 52 anni, oltre ad altre 11 persone, tra rappresentanti legali e consulenti aziendali e di sei società coinvolte nell’inchiesta su un presunto giro di fatture ritenute fittizie e strumentali a evadere il fisco e ottenere contributi non dovuti dalla Regione.

L’istruttoria si aprirà il 6 febbraio prossimo e in aula dovranno presentarsi anche Luciana Quarta, 54 anni, originaria di Carmiano; Tony Giordano, 33, di Carmiano; Niceta Camassa, 38, di Melendugno; Pierpaolo Calabrese, 51, di Campi Salentina; Francesco Petito, 62 anni, di Veglie; Antonio Perrotta, 37, di Martano; Pantaleo Perrotta, 59 anni, di Martano; Antonio Quarta, 65, di Carmiano; Valerio Conversano, 67, di Carmiano; Dario Russo, 50 anni, di Nardò; Daniele De Leo, 54, di Lecce.

Link Sponsorizzato

Alla sbarra anche le società: Europa Costruzioni srl, specializzata nella costruzione di edifici residenziali; la Qt Service srl, attiva nell’allestimento di sale e noleggio di attrezzature, organizzazione e produzione di spettacoli; la Pgh Barone di Mare srl, specializzata nell’attività alberghiera e di villaggi turistici nella zona di Torre dell’Orso, e la società socia Pgh Hotel&Resort srl; la Madigest Hotel&Resort srl, impegnata nell’allestimento di strutture turistiche e alberghiere, e la Tiemme Vacanze, che gestisce case e appartamenti per vacanze. La Regione Puglia, tramite l’avvocata Daniela Limongelli, si è costituita parte civile.

Sempre nella giornata di venerdì 21 ottobre, la giudice per l’udienza preliminare Alessandra Sermarini ha condannato in abbreviato ad 1 anno ciascuno Giovanni Bassi, 48 anni, di Borgagne (frazione di Melendugno) e Francesco Palumbo, 41, di Monteroni. Nelle indagini si parla di più e più episodi di evasione fiscale. Si fa riferimento ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto delle società Giordano Infissi per 1 milione e 400mila euro e della Pgh Barone di Mare per oltre 9 milioni e mezzo di euro tra il 2017 e il 2018 tramite la società cartiera Europa Costruzioni costituita appositamente.

Link Sponsorizzato

Tutte operazioni propedeutiche per i Mazzotta per documentare maggiori spese per i lavori di ristrutturazione della struttura turistico alberghiera “Barone di Mare” ed ottenere così dalla Regione Puglia l’importo massimo previsto dal bando e realizzare opere che non potevano essere incluse. I due Mazzotta, infatti, sono accusati anche di truffa aggravata ai danni dell’Ente Regionale. Anche in questo caso tramite l’intercessione di consulenti e legali rappresentati delle società.

Con questo maxi giro di fatture i due Mazzotta – padre e figlio – avrebbero documentato maggiori spese per i lavori di ristrutturazione dell’albergo “Barone di Mare” ed ottenere così dalla Regione Puglia l’importo massimo previsto dal bando e realizzare così opere che non potevano essere incluse. Un aiuto di quasi 4 milioni di euro destinate al completo abbattimento di due ali dei fabbricati; la costruzione di un nuovo centro benessere, interventi sui locali delle cucine che non potevano essere ammessi a contributo politico e proprio per questo non inseriti nel progetto presentato dai due imprenditori.

Si fa riferimento a false date di inizio dei lavori di ristrutturazione (maggio del 2017 quando i cantieri sarebbero stati avviati prima a gennaio e marzo del 2017). E gli interventi erano stati quasi del tutto completati quando il 9 luglio del 2017 il villaggio turistico venne aperto al pubblico. L’Ente Regionale sarebbe così stato beffato ammettendo gli imprenditori al bando “per gli aiuti alle grandi imprese” e riconoscendo un “aiuto” di quasi 4 milioni di euro. E nell’albergo “Barone di Mare” sarebbero state compiute opere legate principalmente al completo abbattimento di due ali dei fabbricati; la realizzazione di un nuovo centro benessere spa, interventi sui locali delle cucine che non potevano essere ammessi a contributo pubblico e proprio per questo non inseriti nel progetto presentato dai due imprenditori.

Gli episodi di evasioni sarebbero stati altri. Padre e figlio sono accusati anche di turbata libertà degli incanti relativamente all’asta pubblica per l’acquisto del complesso aziendale destinato ad albergo a Torre dell’Orso della società “Li Tamari” e oggetto di una procedura esecutiva. Gli imprenditori – secondo l’impianto accusatorio – con una serie di operazioni inesistenti sarebbero entrati in possesso dell’albergo potendo rilanciare a qualunque cifra perché il surplus versato sarebbe stato recuperato subito dopo. Un milione e 300mila euro – contestano gli inquirenti – il prezzo d’acquisto del complesso aziendale di proprietà della società “Li Tamari” in parte versato dai Mazzotta con il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Europa Costruzioni. Da qui l’accusa di autoriciclaggio.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Andrea Sambati; Paolo Spalluto; Stefano De Francesco; Antonio Savoia; Roberto Eustachio De Sisto; Saverio Sticchi Damiani; Giuliano Fina; Enrico Cimmino; Pantaleo Cannoletta; Claudio Di Candia; Giovanni Colomba; Dimitry Conte; Massimo Manfreda; Antonio Conte; Maurizio My; Giuseppe Romano; Antonio Luceri e Luigi Covella.