Ritornano le Visite d’artista, primo appuntamento mercoledì 26 ottobre

RACALE (Lecce) – Come ogni autunno, ritornano le Visite d’artista per gli ospiti della Casa per la Vita “Artemide” di Racale, struttura residenziale che ospita persone con “disagio psichico”.

“Alla terapia farmacologica che è ovviamente necessaria – sostiene il sociologo Walter Spennato, ideatore del progetto e coordinatore della struttura – ci piace affiancare la “terapia emotiva”, fatta di musica, musicisti e cantanti, e soprattutto di dialogo, una terapia dunque senza effetti collaterali”.

La quinta “Visita d’artista” del 2022 si terrà mercoledì 26, alle ore 17.00: ospite della struttura residenziale saranno la poliedrica musicista Giorgia Santoro e il musicista/compositore Alessandro Pipino.

Giorgia Santoro è diplomata in flauto traverso e in jazz, si è successivamente specializzata in ottavino, musica jazz e flauto solista. È vincitrice di importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali ed è inoltre vincitrice dell’audizione tenuta dall’orchestra della Magna Grecia, dall’Orchestra Giovanile della Regione Puglia e dall’orchestra I.C.O. “T. Schipa” di Lecce con la quale collabora dal 2001. È stata scelta dal regista Ferzan Ozpetek per girare alcune scene del film “Mine vaganti”. È promotrice del progetto La Cantiga de la Serena (con il quale ha registrato due dischi: “LA SERENA” e “LA FORTUNA”), del progetto jazz Tran(ce)formation Quartet (con il quale ha registrato due dischi: “ENTRANCE” e “NAUTILUS”), del progetto in solo Déjà vu, del progetto “Flatus Vocis” in duo con il cantante Stefano Luigi Mangia e del progetto The black shoescon il batterista siciliano Francesco Cusa (con il quale ha registrato il disco “THE BLACK SHOES”). Dal 2018 collabora con il pianista statunitense Pat Pattstone con il quale ha registrato tre dischi: THE LAST TAXI, DREAM NOTES e DEPARTURE, tutti prodotti dall’etichetta inglese Leo Records e l’ultimo registrato a Boston.

Alessandro Pipino, nato a Bari nel 1972, compositore, arrangiatore e polistrumentista. Studia organo elettronico, tastiere (con il Maestro Battista BIA) e pianoforte jazz (con il Maestro Davide SANTORSOLA), successivamente si accosta alla fisarmonica, all’organetto, alla sega musicale e al Theremin. Ha perfezionato gli studi di organetto con i Maestri Stéphane DELICQ (valse, mazurka, rondeau), Marie CONSTANT (mazurka, rondeau, gavotte) Vincenzo CAGLIOTI (scottish), Amélie DENARIE’ (gavotte), Mario SALVI (tarantelle), Totore CHESSA (organetto nella musica tradizionale della Sardegna) e altri. Suona nei Radiodervish dal 1997, con i quali ha pubblicato 13 album e collaborato con numerosi artisti, fra questi Franco Battiato, Antonella Ruggiero, Massimo Zamboni, Steward Copeland, Giuseppe Battiston, Caparezza, Noa, Carlo Lucarelli Ed Altri. Nel 2003 ha fondato L’escargot con il quale ha pubblicato tre album. Ha all’attivo numerosi concerti in Italia, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Svizzera, Libano, Spagna, Israele, Palestina, Egitto, Giordania, Tunisia, Kuwait, Algeria, Emirati Arabi, Ecuador. Collabora stabilmente inoltre con Uaragniaun, Maria Moramarco E Terrae.

Le “Visite d’artista” proseguono il 9 novembre con il cantautore Massimo Pasca, il 30 novembre con il cantautore Ciccio Zabini, si chiude la cantautrice Adriana Polo.

Al fine di sensibilizzare e coinvolgere chi intende avvicinarsi alle tematiche dell’inclusione sociale e del disagio mentale è possibile prenotarsi per assistere ad una “Visita d’artista” chiamando in struttura (0833.908506): l’evento è aperto a 3 persone munite di green pass rafforzato.